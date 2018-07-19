Şener “Şehir Hastanelerinde açılacak eczaneler bölge eczaneler için ciddi bir sorun yaratacaktır. Bunun önlenmesi için bence bu uygulamadan vazgeçilmeli.” dedi.

Ankara Eczacılar Odası eski Başkanı Hilmi Şener ile eczacıların sorunlarından ve meslek hayatlarında karşılaştıkları zorluklardan konuştuk. Şener, antibiyotik konusunda vatandaşla karşı karşıya geldiklerini reçetesiz satmadıkları için vatandaşın bazen sert tepkilerine maruz kaldıklarını belirtti. Kendisinin kira sorunu olmasa da yıllardır kirada kaldığı için mal sahiplerinin eczacılara daha fahiş rakamlarla dükkân kiraladıklarını ifade etti.

Ayrıca yeni yapılacak şehir hastanelerinin içerisine açılacak eczanenin bölgedeki diğer eczacılara maddi olarak ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti. Bu konuda geçmişten ders çıkartılması gerektiğini belirterek, eskiden devlet hastanelerinin içerisinde SSK eczanelerinin yaşattığı sorunların hatırlanması gerektiğini söyledi.

Son olarak birçok yeni ilacın da SGK tarafından karşılanması vatandaşın mağduriyetlerini gidermesi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek “iyi şeylerde olmuyor değil” dedi.

Ülkemizde antibiyotikler yıllarca çok yanlış kullanıldı

Şener , “Antibiyotik konusunda yaşadıklarını şöyle aktardı: “Kucağında çocukla geliyor gece yarısı ve eczacıyı zorluyor. Saat gecenin yarısı. Aile hekimleri kapalı hastanelerin acilleri yetersiz kalıyor. Haliyle yasalara aykırı bir şey yapmamak için antibiyotik vermiyorsunuz. Hastada haklı. Tabi uygulama çok doğru ülkemizde antibiyotikler yıllarca çok yanlış kullanıldı. Birçok antibiyotiğe mikroplar bağışıklık kazandı. Sıkıntılar var bu konuda.”

Yardımcı eczacılık uygulamasının eczacılara ciddi bir külfet olduğunu ifade eden ,Şener,“Yardımcı eczacılar uygulaması ile ilgili sorunlarımız var. Belirli bir cironun üzerinde ilaç karşılayan eczanelerin yardımcı eczacı çalıştırması gerekiyor yanında. Bir yıl boyunca yardımcı eczacılık yapmayan mezunlar eczane açamıyor. Bu görevlerini ya hastanelerde ya da eczanelerde yapması gerekiyor. Buda haliyle eczacıya 4500- 5000 liralık külfet getiriyor. Bu uygulamanın değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesini gerektiğini düşünüyorum. Çözüm bulunabilir bu konuda.” söyleminde bulundu.

Bölge eczacılar için ciddi bir sorun yaratacaktır

Şehir hastanelerin içine açılacak eczanenin bölge eczanelere ciddi zarar vereceğini düşündüğünü ifade eden Şener, “Bölge eczacılar için ciddi bir sorun yaratacaktır. Bunun önlenmesi için bence bu uygulamadan vazgeçilmeli.” dedi. Ortaklaşa bu ihalelere girme durumlarının olup olmadığını sorduğumuzda ise “Eczacıların ortaklığı yasal değil. Haliyle ortaklaşa bir ihaleye girilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.” ifadesini kullandı.Eskiden ödemedikleri bir takım hastalıkların ilaç masraflarını ödemeye başladı. Bu iyi bir şey. Bize direk yansımasa da vatandaş açısından çok iyi bir düzenleme oldu. Bana sorarsanız eczacılar şuan mutlu mu? Pek fazla mutlu değil. Kira konusunda, yardımcı eczacı konusunda ve hasta muayene ücretinin bizim almamız konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz.