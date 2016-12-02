Şehidin ismi Mamak’ta yaşayacak

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Boğaziçi Mahallesi’nde hizmete giren Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı.

İsmini geçtiğimiz yıl Iğdır Dilucu Sınır Kapısı’nda düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Fehmi Şahin’den alan okulda engelli çocuklar lise düzeyinde eğitim alacak.

Okulun açılışına Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şehit Polis Fehmi Şahin’in eşi Çiğdem Şahin, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Devletimiz için canını feda eden şehidimizin adının yaşatılacak olması bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasında eğitimin önemine işaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Engelli çocuklarımız burada eğitim alacak. Engelli çocuklarımızın topluma en güzel şekilde entegre olması eğitimle mümkündür” dedi.

Engellilere yönelik mesleki eğitim verilecek

Okul açılışında bir konuşma yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de, “Son dönemde yaptığımız en güzel en anlamlı açılışlardan birisi.

Engelli çocuklarımız bir yandan meslek edinecek bir yandan eğitim alacak” dedi. Açılışı yapılan okul 45 öğrenci ile eğitime başladı.

6 derslik ve 3 atölyeden oluşan okulda yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları, konaklama ve seyahat hizmetleri atölyeleri bulunuyor. Program sonunda öğrenciler tarafından yapılan seramik ürün çalışmaları protokol üyelerine hediye edildi.

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