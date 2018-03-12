TEMAD şehidimiz adına kütüphane yaptırdı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Altındağ Milli Müdafaa İlköğretim Okulu’nda Zeytin Dalı Harekatı’nın 2’inci şehidi olan ve halen naaşı bulunamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta adına kütüphane yaptırdı.

Teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda kahraman Türk askerlerimiz destan yazıyor. Sivillere zarar gelmemesi uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen askerlerimiz operasyonu başarıyla sürdürüyor. Yurdun dört bir yanından destek gelirken TEMAD şehidimiz Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta adına kütüphane yaptırarak bir nebzede olsa destekte bulunmayı amaçladı.

Başarıyla devam eden harekatta ne yazık ki şehitte veriyoruz. Canlarını vatan uğruna hiç çekinmeden ortaya koyan askerlerimize de yurdun dört bir yanından destek geliyor. Özellikle manevi destek konusunda 7’sinden 70’ine herkes elini taşın altına koyarak kahraman askerlerimize destek olmaya çalışıyor.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği de Zeytin Dalı Harekatı’nın 2’inci şehidi olan ve halen naaşı bulunamayan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın adını yaşatmak istedi. Çankaya İlçe Başkanlığı Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında şehidin adını yaşatmak adına Altındağ Milli Müdafaa İlköğretim Okulu’nda kütüphane açıldı.

TEMAD adına açıklama yapan derneğin Çankaya İlçe Başkanı Muhterem Taşkale,

” Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği 17 Ekim 1984 tarihinde, 2847 ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu tarihten itibaren derneğimiz hızla şube ve üye sayısını artırmak için çalışmalara başlamıştır. TEMAD bugün itibariyle Türkiye genelinde 97 şubesi ile güçlenmeye devam etmektedir. Genel merkezimiz ile birlikte Ankara’da Etimesgut, Keçiören ve Çankaya şubeleri faaliyet göstermektedirler.

Derneğimizin amaçlarından biri de sosyal sorumluluk projeleri düzenlemektir. Bu kapsamda Milli Müdafaa İlkokulu’nda ihtiyaç duyulan kütüphane yapımını tamamlamış ve Zeytin Dalı Harekatı’nda (Afrin/Suriye) şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta adı verilerek şehidimizin adını yaşatmayı, hem de öğrencilerimizin kütüphane ihtiyacını gidermeyi amaçlamıştır.

Bu faaliyeti şehidimizin annesinin katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde icra ederek, projeye farklı bir anlam kazandırılmıştır” ifadelerinde bulundu.

Kütüphane açılışına katılım yoğun oldu. Açılışa katılan öğretmen ve öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Açılışın ardından şehit adına ‘hayır lokması’ dağıtıldı.

Kütüphane açılışına Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri ve Emekli Astsubaylar Derneği Bşk. Ersen Ömürlü, Narlıdere TEMAD Bşk. Necdet Akyüz, Keçiören TEMAD Bşk. M.Şerif Akar ve TEMAD Çankaya İlçe Başkanı Muhterem Taşkale ile yönetim kurulu tam kadro katıldı.