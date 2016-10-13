Sefireler ÇSM’de buluştu

Ankara’da görev yapan büyükelçilerin eşleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan “İki Ülke Tek Kamera” adlı fotoğraf sergisinde buluştu.

Türk ve Macar fotoğraf sanatçılarının, iki ülkenin başkentleri Ankara ve Budapeşte’de çektiği fotoğrafların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, renkli anlara sahne oldu.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara’da görev yapan büyükelçilerin eşlerini bir sergide ağırladı. 4 Ekim’de açılan ve iki ülkeden 13 fotoğraf sanatçısının Ankara ve Budapeşte’de çektiği 70’den fazla fotoğraftan oluşan sergiyi, 26 ülkenin sefiresi birlikte gezdi.

Macaristan Sefiresinin ev sahipliği yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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