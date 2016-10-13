Seferihisar’ın 6 mahallesine yeni şebeke geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 3.8 milyon liralık yatırımla Seferihisar’ın Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence mahallelerini sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak.

Eskiyen içme suyu şebekeleri nedeniyle su sıkıntısı yaşayan ilçeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor.

194 milyon liralık yatırımla kentte 1400 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yatırımını sürdüren İZSU, son olarak Seferihisar’da Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence mahallelerinin içme suyu şebekesini yenileyecek. İhale kapsamında Urla’daki Kuşçular Köyü’nde de şebeke yenileme çalışması yapılacak. 3.8 milyon liraya mal olacak imalatlar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 300 günde tamamlanacak. Bu çalışmalar kapsamında 7 köy, 60 kilometre uzunluğunda basınca dayalı, sağlıklı ve uzun ömürlü içme suyu şebekesine kavuşacak.

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