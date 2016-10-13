Ana Sayfa Yaşam Seferihisar’ın 6 mahallesine yeni şebeke geliyor

Seferihisar’ın 6 mahallesine yeni şebeke geliyor

-
Editör
-
5
PAYLAŞ
IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI IZSU GENEL MUDURLUGU, 3.8 MILYON LIRALIK YATIRIMLA SEFERIHISAR'IN TURGUT, IHSANIYE, CAMTEPE, BEYLER, GOLCUK VE GODENCE MAHALLELERINI SAGLIKLI VE KESINTISIZ SUYA KAVUSTURACAK.(FOTO:IZMIR DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 3.8 milyon liralık yatırımla Seferihisar’ın Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence mahallelerini sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturacak.

Eskiyen içme suyu şebekeleri nedeniyle su sıkıntısı yaşayan ilçeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşuyor.

IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI IZSU GENEL MUDURLUGU, 3.8 MILYON LIRALIK YATIRIMLA SEFERIHISAR'IN TURGUT, IHSANIYE, CAMTEPE, BEYLER, GOLCUK VE GODENCE MAHALLELERINI SAGLIKLI VE KESINTISIZ SUYA KAVUSTURACAK.(FOTO:IZMIR DHA)
IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYESI IZSU GENEL MUDURLUGU, 3.8 MILYON LIRALIK YATIRIMLA SEFERIHISAR’IN TURGUT, IHSANIYE, CAMTEPE, BEYLER, GOLCUK VE GODENCE MAHALLELERINI SAGLIKLI VE KESINTISIZ SUYA KAVUSTURACAK.(FOTO:IZMIR DHA)

194 milyon liralık yatırımla kentte 1400 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yatırımını sürdüren İZSU, son olarak Seferihisar’da Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence mahallelerinin içme suyu şebekesini yenileyecek. İhale kapsamında Urla’daki Kuşçular Köyü’nde de şebeke yenileme çalışması yapılacak. 3.8 milyon liraya mal olacak imalatlar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 300 günde tamamlanacak. Bu çalışmalar kapsamında 7 köy, 60 kilometre uzunluğunda basınca dayalı, sağlıklı ve uzun ömürlü içme suyu şebekesine kavuşacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI