Sedat, Ankaragücü’ne karşı bayrak açtı

Sezon sonunda ligi zirvede bitirmeyi hedefleyen Ankaragücü Yönetim Kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transfer çalışmalarına devam ederken, Sedat Bayrak engeline takıldı.

Ankaragücü’nün Süper Lig’de oynadığı dönemde sarı lacivertli formayı giyen ve yine geçtiğimiz sezonun başında Ankaragücü kadrosuna kattılan Sedat Bayrak, Ankaragücü yönetiminin tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza olumsuz cevap vererek, uzlaşmaya yanaşmamış ve transferin önüne engel koymuştur.

Ankaragücü’nde geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Sedat Bayrak, alacakları ile ilgili kendisine önerilen ödeme planını reddederek,”Hiç umurumda değil ne durumda oldukları.

İster transfer yapsınlar, isterlerse yapmasınlar, beni ilgilendirmiyor” diyerek tüm kapıları kapatıp, Ankaragücü Kulübü’nü zor durumda bırakmıştır.

Bu sezon Sivasspor’dan transfer ederek Ankaragücü kadrosuna kattılan Korcan ve Çağatay transferlerini de engellemeye çalışan Sedat’ın, bu hamlesi birçok tepkiye neden oldu.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Ankaragücü Yönetim Kurulu: ”Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız Sedat Bayrak’ı vefa duygusu içerisinde transfer etmiş, sonraki yıllarda da kulübümüzde teknik adam olarak çalışmasını planlamıştık.

Sedat’ın benim istediğim dönemde ödeme yapılmadı” diyerek kulübümüzü zor durumda bırakması şık olmamıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

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