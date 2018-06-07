24 Haziran’a günler kala farklı gündemler yavaş yavaş yok oluyor. Türkiye prime time kuşağında siyasilerin mesajlarına odaklanıyor.

Survivor ve diziler yine reyting listelerinin üst sıralarını bırakmıyor ama seyirci ve dolayısıyla halk 24 Haziran’a odaklanmış durumda. Sosyal medya da televizyon gündemini kendi popüler gündemine taşıyor ve seçim gününe doğru sıcak bir hâl almaya başlıyor.

Cumhur İttifakı, araştırma şirketlerinin onlara yaptığı geri dönüşten memnun değil gibi duruyor. Öyle ki mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan; ilk turda %50’yi aşamadığı taktirde, millet ittifakına oy vermeyen HDP seçmeninin de rakibine yakınlaşmasından çekiniyor olmalı. Cumhur ittifakı, HDP seçmenine hitap etmekten uzak gözüküyor. Doğudaki mitinglerde tercih edilen yanlış dil ve söylemler İnce ve Akşener’in uzun zaman sonra doğuda yüksek sayıda seçmene hitap etmesi, bölgedeki milletvekili sayılarının dağılımının da değişebileceğine işaret ediyor. Ayrıca Saadet Partisi’nin doğuda Haşim Haşimi, Altan Tan, Ahmet Faruk Ünsal gibi tecrübeli siyasetçileri aday göstermesi, millet ittifakının bu bölgelerde daha fazla milletvekili çıkarabileceğini gösteren ibarelerden. İttifak sistemi dolayısıyla ittifaka dahil partilerin baraj problemlerinin olmamasından dolayı Konya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin gibi illerde seçmenlerin Saadet Partisi’ne yönelebileceklerini öngörüyorum.

Olası başkanlık ikinci turu senaryoları ise 7 Haziran sabahında Ahmet Şık’ın İsmail Küçükkaya ile yaptığı sohbetten sonra farklı bir hâl almış durumda. Ahmet Şık ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener çıkması durumunda HDP seçmeninin de onları destekleyebileceğini ifade etti. “Köprüden (İ)nce son çıkış” cümlesini kullanarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal medya yönünden seçimlere bakacak olursak bir iletişimci olarak şunu söyleyebilirim ki millet ittifakı gezi protestoları sırasındaki mizahi bakış açısını da arkasına almış durumda.

Mitinglerde kullanılan prompterlardan, Meral Akşener ile ilgili sempati uyandıran “Meral Mommy” duvar yazılarına kadar millet ittifakı sosyal medya açısından da “şu ana kadar” dersine çalışmış, önceki problemlerden arınmış gözüküyor.

Araştırma şirketleri ilk turda Erdoğan’ın oylarını yüzde 43 bandında belirlerken, sosyal medyada yapılan anketlerde genellikle Muharrem İnce ve Meral Akşener isimleri öne çıkıyor. Yüz yüze yapılan anketler ve sosyal medya üzerinden yapılan anketler genç seçmenin yönelimini de belirliyor bir anlamda. Dolayısıyla 1 Milyon 585 bin ilk defa oy kullanacak yeni seçmenin olduğunu düşündüğümüzde ibrenin yine millet ittifakından yana olduğunu düşünüyorum. IPSOS yaptığı araştırmada referandumda ilk defa oy kullananların yüzde 58’inin hayır oyu kullandığını belirlemişti. Sosyal medyadaki güncel yönelimin ve genç seçmenler üzerinde yapılan bu araştırmaların anlamlı bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum.

Neticede 24 Haziran’a kadar yapılan tahminlerin hepsi birer hipotezden öte gitmeyecek ve gerçeklik kazanmayacak. Fakat liderler gelen araştırma sonuçlarının yanı sıra sosyal medyadan gelen ipuçlarına da kulak verecek. Sonuç ne çıkarsa çıksın 80 milyon aynı gemide ya batacak ya da yeni ufuklara yelken açacak.