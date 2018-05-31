Yarkadaş: “AKP iktidarına ‘kaşının üstünde gözün var’ demek bile gözaltı ya da tutuklama sebebi haline geldi.”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 24 Haziran seçimleri öncesi gazetecilerin üzerindeki baskının yoğunlaştığını rakamlarla açıkladı.

Basına Yönelik Hak İhllaleri raporunun Mayıs ayına ilişkin verilerini açıklayan CHP’li Yarkadaş, “AKP, halk gerçekleri öğrenmesin diye basını susturmaya çalışıyor” dedi.

BASKILAR SÜRÜYOR

Gazetecilerin ağır baskı altında olduğunu belirten CHP’li Yarkadaş, “Mayıs ayında gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalar hız kesmedi” dedi.

Seçime sayılı günler kala muhalif gazetecilere yönelik gözdağının arttığını dile getiren Yarkadaş, “Mayıs’ta 6 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci de tutuklandı. 15 gazeteci ise 92 yıl hapis cezası aldı” diye konuştu.

ACI TABLO

Mayıs ayında 3 habere erişim engeli getirildiğini, 3 gazeteciye soruşturma, 3 gazeteciye ise dava açıldığını belirten Yarkadaş, “İktidara ‘kaşının üstünde gözün var’ demek bile gözaltı ya da tutuklanma sebebi” dedi.

Geride kalan ay içinde, 1 gazeteciye tazminat davası açıldığını belirten Yarkadaş, 3 gazetecinin ise tehdit ve saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mayıs ayında, 1 gazeteci için suç duyurusunda bulunuldu. 1 röportaj sansürlendi. 9 kitap yasaklandı. 1 TV programının yayını engellendi. 1 film etkinliği yasaklandı. D&R birçok muhalif yazarın kitaplarını sipariş etmeyi durdurdu. İşte bu tablo, AKP’nin seçimlere büyük bir özgüvensizlikle gittiğinin işaretidir. Kendisine güvenmeyen iktidar partisi, medyaya yönelik baskıyı artırarak, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, gerçekler inatçıdır ve er geç ortaya çıkarlar.”