Önemli bir sürece girdik. İki ay sonra referandum oylaması yapılacak. Türkiye bu kadar kısa süre içersinde bu oylamaya nasıl hazırlanacak bilemiyorum. Yanısıra listelerden takip edip itiraz süresi yeterli olacak mı.

Çünkü listede adı olmayan bir vatandaşın itiraz etmesi ve bunun düzeltilmesi vakit alacaktır. Aynı durum gurbette de geçerli. Almanya’daki konsolosluklar vatandaşları e-mail yoluyla uyarıyorlar. Ancak e-mail adresi olmayan veya e-mail kullanmayan vatandaşların pek çoğu bundan habersiz. Özellikle Ak Parti ve hedef dışındaki partiler çok iyi örgütlenmiş değiller. MHP, Ak Parti ile birlikte hareket edeceğinden eksiksiz kullanacaklarını düşünüyorum çünkü Ak Partililer fazlası ile ilgileniyorlar. Geriye CHP’li seçmenler kalıyor. CHP Almanya’da henüz güçlü bir örgütlenmeye erişemedi. Türkiye’den CHP’nin Almanya’da Örgütlenmesi için gelen katkı sağlayan partiler yok denecek kadar az.

Türkiye’den konuşmacı olarak getirdikleri milletvekilleri, buradaki insanların topladıkları paralarla ağır tanıyorlar. Yani partinin buna bir bütçesi olmadığı söyleniyor. Bazıları, alınan uçak biletlerini beğenmeyip “ben buisines class uçarım” diyerek kapris yapıyorlar. Parti olarak sizin Almanya’daki gurbetçilere ihtiyacınız varken neden Almanya’daki gurbetçilerin size ihtiyacı varmış gibi yapıyorsunuz merak ediyorum? Bu partinin politikası mıdır acaba? Gelenler partilerinin parasının olmadığını söylüyor doğru mu hiç mi paraları yok, senede üç dört tane milletvekilini Almanya’ya gönderemiyorlar? Ben değil vatandaş soruyor. Bir haberci olarak bana anlatıyorlar ve dert yanıyorlar…

İçlerinde temizlikçilikten kazandıkları cüzi miktar paraları partilerine yatıranlar var sırf CHP’li milletvekilleri gelip üçbeş ahkam kessin diye. Üstelik normal uçak biletleri ile yetinmeyen milletvekillerini getirtebilmek için veriyorlar o paraları. Böyle olunca sizler tabii ki örgütlenemezsiniz ve tabii ki Avrupa’da varlık gösteremezsiniz. Türkiye’deki haliniz ise malum…

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TEILEN
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Rana Elik
Rana Elik
http://sonsoz.com.tr/
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Müzik Eğitimi bölümünü bitirdi. İki yıl TRT de spikerlik yaptıktan sonra Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1 tv ye transfer oldu. 1998 yılında Kanal 6'ya geçti,6 ay sonra Amerika'ya gitti ve bir yıl süresince mesleki eğitimler ve kurslara katıldı. Daha sonra tv8, ETV, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 televizyonlarında ana haber bültenlerini sundu, haber programlarını hazırladı ve yöneticilik yaptı.

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