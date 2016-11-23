Seçimden iki hafta sonra Amerikalılar Trump konusunda ne düşünüyor?

ABD’de işadamı Donald Trump’un zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminden iki hafta sonra halkın, Trump Yönetimi konusunda oldukça iyimser gibi görünüyor.

CNN/ORC anketine göre, halkın yüzde 53’ü, Trump’un başkan olarak “çok iyi veya oldukça iyi” bir performans göstereceğini düşünüyor.

CNN International’ın aktardığı anket bulguları, katılımcıların yüzde 53’ü, Trump’un başkan olarak oldukça iyi bir performans göstereceğini düşünürken yüzde 40’ı, Trump’un ekonomi politikalarına çok güvendiklerini söylediler. Bu arada, ankete yanıt verenlerin yüzde 63’ü ise, ekonominin bir yıl sonra iyi durumda olmasını bekliyor.

Buna karşın, yeni yönetimin Washington’daki yolsuzlukları azaltabileceğine inananların oranı yüzde 51 olarak belirlenirken Donald Trump’un ülkeye değişim getireceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 66’a ulaşıyor. Ancak değişimin iyi yönde olacağını düşünenlenlerin oranı yüzde 43’de kaldı.

Yeni anket, kampanya sırasında Trump tarafından dile getirilen Meksika sınırında duvar projesinin gerçekleşmesi, katılımcıların yüzde 48’i tarafından “olası” görülürken Trump’un IŞİD’i yenilgiye uğratması için “muhtemel” diyenler ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Donald Trump’un geçiş dönemini nasıl idare ettiğine gelince halk bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 46’sı geçiş dönemini olumlu bulurken yüzde 45’i onaylamıyor.

Bu arada, Trump konusunda olumlu görüşlere sahip Amerikalıların “en yüksek noktaya çıktığı”na dikkat çekiliyor. Ankete göre, halkın yüzde 47’si Trump konusunda olumlu bir görüşe sahip. Bu oran, Temmuz ayında yüztde 43 düzeyinde bulunuyordu. Ancak Trump konusunda “olumsuz” bir görüşü olanların oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, bini aşkın kişinin katıldığı anketin sonuçlarını değerlendiren CNN de “anketin Trump’un son yıllarda ülkenin sahip olduğu en kutuplaştırıcı seçilmiş başkanlarından biri olma yolunda olduğunu” düşünüyor.

Haberde “Kampanya sırasında Trump için zayıf bir nokta oluşturan dış politikası yönetimi konusunda seçilmiş başkana olan güven iyice geriledi” diyen CNN ankete katılanların yüzde 49’unun Trump’un dış politika yönetimine güvenmediğini belirtti. Çok güvendiklerini ifade edenlerin oranının yüzde 27’si olarak belirlendiğine dikkat çekti.

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