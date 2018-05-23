“24 Haziran’da cumhurbaşkanı bir partiden, Meclis çoğunluğu başka bir partiden olursa ne olacak, ülke krize gireceği için yeni bir erken seçim yapmak gerekmez mi” diye soranlar var.

7 Haziran 2015’te yapılan seçimde partilerden hiçbirinin tek başına iktidar olamadığını, sağlıklı koalisyon formüllerinin de oluşmadığını, bunun sonucunda 4 ay sonra 1 Kasım 2015’te yeniden seçim yapıldığını belirtiyor bu soruyu yöneltenler.

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Bana kalırsa, 24 Haziran’da sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın erken seçime gitmek sanıldığı kadar kolay değil.

Anayasa, cumhurbaşkanına erken seçime gitme yetkisi veriyor ama böyle bir seçimin sadece Meclis için değil kendisi için de yapılmasını zorunlu kılıyor.

Yani cumhurbaşkanı Meclis’le birlikte kendisini de feshederek seçime gidebilir.

Bin bir zahmetle yüzde 50+1’i bulan bir cumhurbaşkanının böyle bir karar alması beklenebilir mi?

Bence hayır!

Aynı şekilde Meclis’in de erken seçim kararı almasının zorlukları var.

Her seçim Meclis’in neredeyse yarısını değiştiriyor.

Bu gerçeği bilen milletvekillerinin, seçilmelerinin üstünden daha birkaç ay geçmişken yeni bir seçime gitmelerini düşünmek de pek gerçekçi olmaz.

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Galiba en doğrusu şu:

24 Haziran’da kim cumhurbaşkanı olacaksa onun partisi ya da ittifak yaptığı partiler de Meclis çoğunluğuna sahip olmalı.

Ülkenin krize girmesi de, yeni erken seçim söylentilerinin ortalıkta dolaşması da böyle önlenebilir ancak.