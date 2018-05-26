Ekonominin dibe vurduğu şu günlerde işler giderek daha belirsizleşiyor. Artık günler değil saat başı yaşananlar vatandaşı daha da karamsar yapıyor. Her köşede “ne olacak memleketin hali?” soruna cevap aranıyor.

Dolar düşmüyor, kime sorsanız piyasada yaprak kımıldamıyor. Ne alan var ne satan. Daha bir ay önce, esken seçim beklentisi vardı, güya seçim olursa bir şeyler değişecekti. Seçim kararı alındı ama şimdi 24 Haziran’ın bir şeyleri netleştireceği değil daha da belirsiz hale getireceği konuşuluyor.

Önce seçim gecesine bakalım: O kadar karışık bir seçim sistemi getirildi ki, oy kullanmak ayrı bir dert, oyları saymak ayrı bir dert. Çoğu yerde yeniden sayım istekleriyle, hele bir de kıl payı çıkarsa, bazı sandıklarda sonuçların netleşmesi günler alabilir.

Diyelim sonuçlar geldi. Bugünkü anketlere, tahminlere yoklamalara bakılırsa genel kanı Meclis’te muhalefetin çoğunluğa sahip olacağı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yine büyük bir ihtimalle ikinci tura kalacağı yönünde. Bu durumun yaratacağı gerginlikler, en azından Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin yetkilerini budamaya, örneğin bütçenin Meclis’ten geçmesi ( demokrasilerde bu bir Meclis’in hiçbir zaman vazgeçemeye yetkidir) gibi geriye dönüş düzenlemeleri ortalığı daha karıştırabilir.

Hem Cumhurbaşkanlığı, hem Meclis aynı partiden veya ittifaktan olursa; örneğin AKP’den- o zaman yapacak bir şey yok ama bu defa yapılacak icraatların kargaşası birçok belirsizliği getirecek. Bunların ilk sırasında da yabancıların çok kaygı duydukları doğrudan Merkez Bankası’na müdahale ilk sırada yer alıyor. Geçen hafta yazdığımız bakanlık sayılarının azaltılması, tüm ekonominin bir bakanlık atlında toplanması ve bunların koordinasyonu ayrı bir sorun olarak ortaya çıkacak.

Tüm bunlar bir şekilde aşılır da en büyük belirsizlik ekonomideki sorunlarda. Merkez Bankası ardı ardına hamleler yapıyor ama tam istenilen sonuç alınamıyor. Bu hamlelerle MB döviz kurlarını bir düzeyde tutmaya mı çalışıyor yoksa geriletmeye mi? Bilinmiyor.

Geriye gitmesi demek liranın değerlenmesi anlamına geliyor. Dövize talebi kırmak için bol miktarda yurt dışı paraya, bu paranın da gelmesi için yüksek getiriyi yani faizi bulması lazım. Bir yandan “faizleri düşüreceğim” diyorsunuz, diğer yanda da “sıcak para /yüksek faiz” denkleminin nasıl kırılacağını açıklayamıyorsunuz.

Kamu bütçesi tam bir belirsizlik içinde, Devletin gelirleri azalıyor, doğrusu toplayamıyor. Ekonominin tüm çarkları, bu belirsizlik içinde durma noktasına geldiğinden vergi gelirleri de düşüyor. Para olsa da en son ödenmesi düşünülen vergi borçları oluyor.

Ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl olduğu gibi yine bol keseden uçana kaçana kredi dağıtmakta olmayacak. Bankalar bunu büyük risk görüp bu defa yanaşmayabilirler. Kamu kesiminde de böyle bir kaynak yaratılamayacağına göre, başka çözümler bulmak zorundasınız. O da yurt dışı kaynaklar. Dünyada da ucuz para kalmadığı için böyle bir operasyon başarısız olacaktır. Sadece yapılacak borç ödemek için borçlanma olacaktır. Tüm bunlara enflasyonla mücadelenin nasıl yapılacağının bilinmezliğini ekleyelim.

Özetle, seçimler çözümdü, şimdi seçim sonrasında yaşanacak sorunlara nasıl çözüm bulunacak diye soruluyor. Memleket hiç bir seçime böyle belirsizlikler içinde girmedi. Umarız, o günler bu günleri aratmaz. Unutmayın dolar aybaşında 4 lirayı geçmemişti. Zaman çabuk akıyor. Her şeyin hayırlısı diyelim.