İstikrarı sağlamak, ülkeyi koalisyonlara muhtaç etmemek için getirilen yeni seçim sisteminin pek de iyi bir şey olmadığı, ciddi sakıncalar taşıdığı daha bir kez bile uygulanmadan ortaya çıktı.

Seçime iki gün kala pek çok kişi, “Ya cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı’ndan, Meclis çoğunluğu Millet İttifakı’ndan olursa ya da bunun tam tersi gerçekleşirse ne olacak, Türkiye bir yönetim krizine girmeyecek mi” diye soruyor, kara kara düşünüyor.

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CHP’liler, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun başkan yardımcısı olacaklarını, Meclis’te de üç partinin ortak hareket edeceğini söylüyorlar.

Ak Parti cenahında da MHP ile ittifakın seçim sonrasında da devam edeceği, Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirse MHP’den de başkan yardımcısı ve bakanlar atayacağını ifade ediyorlar.

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Yani gerek cumhurbaşkanlığı gerek Meclis seçimleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye yönetilmesi eskisinden daha zor bir noktaya gelecek, ittifak yani koalisyon yapmadan iktidar olunamayacak.

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Bu çıkmazdan kurtuluş yolu seçimin hemen ardından yeni bir seçim sistemi üzerinde çalışmaktan geçiyor.

Türkiye artık zamanında mı yapılır yoksa yine erkene mi alınır bilinmez ama yeni bir seçime bugünkü sistemle gitmeyecek.

Bunu bugünden rahatlıkla söyleyebilirim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bugünkü seçim sistemini öneren danışmanlarına ne kadar kızsa azdır!