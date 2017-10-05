Ak Parti’de bazı il başkanlarıyla belediye başkanlarının ardı ardına istifa etmesi daha doğrusu ettirilmesi olayının ardında 2019’da yapılacak yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olma korkusu yatıyor.

Son referandumda alınan sonuçlar ve yaptırılan kimi kamuoyu yoklamaları Ak Parti’nin kan kaybettiği illeri açıkça gösterdi.

Bu tablo içinde o illerde mevcut kadrolarla seçime gitmek riskliydi.

Radikal bir adım atılması gerekiyordu.

İstifalar bu nedenle gündeme geldi.

Seçimle işbaşına gelen kişilerin istifaya zorlanmasının demokratik olmadığı söylenebilir.

Ama başarısız kadrolarla yola devam etmek de siyasetin ruhuna terstir, yenilgiyi baştan kabul etmek anlamına gelir.

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Ak Parti’nin yaptığı Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı seçilme çıtasını yüzde 50+1 oya çıkarması öyle anlaşılıyor ki aleyhine olacak.

2002 seçiminde Ak Parti yüzde 34.4 oy alarak tek başına iktidara gelmişti.

Şimdi ise cumhurbaşkanı seçilebilmek, yani iktidar olabilmek için yüzde 50’yi aşması gerekiyor.

Ak Parti aşırı özgüvenin esiri oldu, “Ne var canım, bu siyasi yapı içinde yüzde 50’yi rahatça aşarız” diyerek Anayasa değişikliğine gitti.

İşte bunun sıkıntısını, deyim yerindeyse paniğini yaşıyor.

Serbest güreşte rakibini tuş etmek isterken kendi oyununa gelip tuş olan güreşçiler vardır. Seçim barajını yüzde 50’nin üzerine çıkarması, acaba Ak Parti’nin kendi oyununa gelerek tuş olması sonucunu doğurur mu?

Bu sorunun yanıtını 2019’da alacağız.

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Terörle mücadele, Irak ve Suriye’deki gelişmeler askeri harcamaları rekor düzeye taşıdı. Enflasyon hızlandı. Döviz fiyatları yükselme eğilimine girdi. Yeni vergiler kapıda. ABD ve AB ülkeleriyle yaşadığımız sorunlar da malum.

Yani hal ve gidiş pek parlak değil.

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Önümüzdeki iki yıl Ak Parti açısından çok stresli geçeceğe benziyor.