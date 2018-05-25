Liderler meydanlarda ve televizyon ekranlarında seçmenleri adeta vaat bombardımanına tutuyorlar.

Tek amaç onların oylarını alabilmek!

Ama unuttukları bir şey var:

Ölçüsüz vaatler seçmeni etkilemez, aksine bunları seslendiren liderlere kuşku ile bakmalarına neden olur.

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Geçen seçimde asgari ücret liderler arasında açık artırmaya çıkarılmıştı.

O kadar ki, liderlerden biri, “İktidar olursak asgari ücret net 5 bin lira olacak” demişti.

Seçimde o liderin partisi yüzde 1 oy bile alamadı.

Meydanlarda asgari ücrete en az zam yapan parti seçimi kazandı.

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Liderler özellikle parasal konularda vaatlerde bulunurken kaynağın ne şekilde sağlanacağını da söylemeliler.

Siyasi etiğin gereğidir bu.

Örneğin asgari ücreti artıracağını ifade eden bir lider, “Gelir vergisini yüzde 1 puan artırarak kaynak yaratacağım” demeli.

Ya da “Kredi kartı borçlarını sileceğim” diyen bir lider, “Nasıl sileceksiniz? Milyarlarca lirayı nereden bulacaksınız” sorularına inandırıcı yanıtlar verebilmeli.

“Her aileye bir ev, bir iş” vaadini yapan lider “değirmenin suyu”nun nereden geleceğini net olarak açıklamalı.

“İşsiz gençleri maaşa bağlayacağım” sözünü veren lider de hangi kaynakla bunu yapacağını ikna edici biçimde ortaya koymalı.

Şunu unutmamak gerekiyor:

Devletin hazırda dağıtılmayı bekleyen ne çil çil altınları ne de milyarlarca lirası var.

Ortada para yokken, “Size şunu vereceğim… Öbürlerine şunları dağıtacağım” diyen liderlerin yaptığı açıkça seçmeni aldatma girişimidir.

Bu açıdan bakınca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçenlerde FOX TV ekranlarında, “Arkadaşlarım biraz at, biraz vaatte bulun diyorlar. Ama ben atamam. Önce kaynağı bulmalıyım” demesi son derece anlamlı geldi bana.