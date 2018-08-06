Ankara’nın Çubuk ilçesinde kadınların, adı ilçeyle özdeşleşen turşuları hazırlamak için imece usulü tatlı telaşı başladı.

Her yıl 30 bin tondan fazla turşunun üretildiği, irili ufaklı yüzlerce imalathanenin bulunduğu ilçede, sebzelerden 30 çeşit turşu üretilirken, evlerinin avlusunu imalathane gibi kullanan kadınlar için bu lezzet aynı zamanda gelir kaynağına dönüşüyor.

Yasemin Yılmaz:

“Turşunun püf noktası sirkesi, suyu, ürünü hepsi buradan olacak. Türkiye’nin her yerinde turşu kuruluyor ama bizim Çubuk’un turşusu bambaşka. Bir kere tadan bir daha bırakamaz. Üç çocuğumu turşudan elde ettiğim gelirle okuttum”dedi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinin adı ilçeyle özdeşleşen ve sofraların vazgeçilmezi turşuları kadınlara gelir kaynağı oldu.Çubuk’ta sebze hasadının yapıldığı bugünlerde kadınları tatlı bir telaş sardı. Her yıl 30 bin tondan fazla turşunun üretildiği, irili ufaklı yüzlerce imalathanenin bulunduğu ilçede sebzeler 30 çeşit turşuya dönüşürken, evlerinin avlusunu imalathane gibi kullanan kadınlar imece usulü turşu hazırlıyor.

Çubuk Çayı ve çevresinde tamamen iyi tarım uygulamasıyla yetiştirilen sebzeler, organik olarak fermente edilen sirke, kaya tuzu ve kuyu suyu ile turşuya dönüşüyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu yapmak için yoğun mesainin yaşandığı mahallelerden biri de Aşağı Çavundur Mahallesi. Her evin adeta bir imalathaneye dönüştüğü mahallede kadınlar bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle turşu hazırlıyor.

Hazırlanan turşuların bir bölümü kış aylarında tüketilmek üzere evlerin kilerinde yerini alırken, büyük bölümü de satışa sunuluyor. Büyük emekle hazırlanan bu lezzetli turşular kadınlar için aynı zamanda gelir de oluyor.

“Bir kere tadan bir daha bırakamaz”

Evinde turşu yapan kadınlardan Yasemin Yılmaz, “Kendimi bildim bileli turşu kuruyorum. Tüm ürünleri kendi bahçemizde üretiyoruz. Patlıcan, biber, salatalık gibi aklınıza ne gelirse onun turşunu kurarız. Bu mahallenin hepsi turşucu.” dedi.

İlçede makine ile imalat yapan büyük işletmelerin yanı sıra evlerde de üretildiğini anlatan Yılmaz, “Bizim turşumuzu bir kere alan devamlı gelir ve müşterimiz olur. Dedemden, babama babamdan da bize gelen bir tarif. Turşunun püf noktası sirkesi, suyu, ürünü hepsi buradan olacak. Türkiye’nin her yerinde kuruluyor ama bizim Çubuk’un turşusu bambaşka. Bir kere tadan bir daha bırakamaz.” diye konuştu.

“Üç çocuğumu okuttum”

Yılmaz, “Üç çocuğum var. Üç çocuğumu turşudan elde ettiğim gelirle okuttum. Gelirimi çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Elimizin emeği ile çocuklarımızı okuttuk çok şükür Allah’a.” ifadesini kullandı.

Pazar sıkıntısı yaşanmıyor

Birbirlerine yardım ederek turşu yaptıklarını belirten Sibel Yılmaz da turşu hazırlamayı yaşadığı mahallede öğrendiğini aktardı. Yılmaz, Çubuk turşusunun pazar sıkıntısı olmadığını dile getirerek, müşteri bulmakta zorluk yaşamadıklarını, sipariş üzerine de hazırladıklarını ifade etti. 76 yaşındaki Mükerrem Yılmaz da yıllar önce turşu üreten bir aileye gelin gelindiğini vurgulayarak, gelinlerine ve çocuklarına hazırlamayı öğrettiğini bildirdi.

Mükerrem Yılmaz, geçmişte küplerin içinde hazırladıkları ve daha lezzetli olduğunu ve daha uzun süre saklandığını sözlerine ekledi.