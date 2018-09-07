Sebze yetiştiriciliğinde sonbahar dönemi başlıyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde yeni dönem eğitimleri 12 Eylül’de başlıyor.

Ücretsiz olan temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Sonbahar dönemi için kayıtlarını yaptırabilirler. Çankaya Belediyesi Mutlukent Kent Tarım ve Hobi Evi’nde yaz tatilinin ardından sonbahar dönemi eğitimleri başlıyor.

Temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin yanı sıra arıcılık, budama ve kompost eğitimlerinin de verildiği Kent Tarım Hobi Evi’nde 12 Eylül’de başlayacak olan eğitimler kapsamında her sene olduğu gibi bu yıl da yüzlerce Çankayalı eğitim alacak.

2 BUÇUK AY SÜRECEK

Mutlukent Mahallesi’nde bulunan Kent Tarım Hobi Evi’nde ki eğitimlerin programı belli oldu. 12 Eylül Çarşamba günü “Ispanak nasıl yetiştirilir?” eğitimi ile başlayan kurs, soğan, turp, brokoli, pırasa, havuç, doğal mantar, yağmur hasadı, evde kompost yapımı, asma budaması, meyve ağaçlarında budama, gül ve çalı grubu budaması hakkında eğitimlerin verilmesinin ardından 28 Kasım’da ki aşılama eğitimi ile tamamlanmış olacak. Organik Pazar hakkında bilgilerin de verileceği kurs her hafta Çarşamba günleri 12:30 ile 13:30 saatleri arasında düzenlenecek.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Kentte yaşayan vatandaşları toprakla buluşturan, öğrenmenin yanı sıra ekip-dikme ve ürün alma imkanı sağlayan eğitimlerden dileyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt yaptırmaları yeterli oluyor. Kayıt için ise 235 39 73 ya da 458 89 00 / dahili 2453 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi’ne ulaşmaları gerekiyor.