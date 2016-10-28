Sebze ve meyve üretimi artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sebze ve meyve üretiminin bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.

TÜİK, 2016 yılına ilişkin bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2016 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler yüzde 0,3 azalırken, sebzeler yüzde 2,2, meyveler yüzde 6,3 oranında artış gösterdi.

Üretim miktarlarının 2016 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 64,9 milyon ton, sebzelerde 30,2 milyon ton ve meyvelerde 18,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

-TAHIL ÜRETİMİNİN 2016 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALACAĞI TAHMİN EDİLDİ-

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında azalarak yaklaşık 35,3 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 8,8 oranında azalarak 20,6 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 16,3 oranında azalarak 6,7 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 9,1 oranında azalarak 300 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 10 oranında azalarak 225 bin ton olması öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 1,1 oranında artarak yaklaşık 6,3 bin ton, nohutun yüzde 2,2 oranında azalarak 450 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 0,2 oranında azalarak yaklaşık 4,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 2,5 oranında artış göstererek 165 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminin yüzde 3 oranında artarak 70 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 19,5 oranında artarak yaklaşık 19,2 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

-SEBZE ÜRETİMİNİN 2016 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ-

Sebze ürünleri üretim miktarının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 30,2 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 7,7 oranında, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde yüzde 3 oranında, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 1,4 oranında artış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden kuru soğanda yüzde 11,5, kavunda yüzde 7,5, patlıcanda yüzde 5,8, salçalık biberde yüzde 9 oranında artış olurken, taze soğanda yüzde 2, kültür mantarında yüzde 10,4, bamyada yüzde 3,3 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

-MEYVE ÜRETİMİNİN 2016 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ-

Reklam

Meyve ürünlerinin üretim miktarının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak yaklaşık 18,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 13,7, şeftalide yüzde 4,8, kirazda yüzde 11,9, kayısıda yüzde 7,4 oranında artış, greyfurtta ise yüzde 1,7 oranında azalış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinanın yüzde 12,4 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden fındığın ise yüzde 35 oranında azalacağı tahmin edildi.

Üzüm üretiminde yüzde 9,6 oranında artış, Trabzon hurmasında ise yüzde 0,3 oranında azalış olacağı öngörüldü.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...