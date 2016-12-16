Şeb-i Arus töreni programı iptal oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mevlana’nın ölümünün 743’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine katılacağı programı iptal oldu. Törene Başbakan Binalı Yıldırım’ın katılması bekleniyor.

Konya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana’nın ölümünün 743’üncü yıl dönümü nedeniyle 7 Aralık’ta başlayan ‘Hz. Mevlana’nın 743’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ 17 Aralık günü düzenlenecek Şeb-i Arus törenleriyle sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek törene, Başbakanlığı döneminden itibaren her yıl katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyordu. Erdoğan’ın, programı iptal oldu. Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacak. Başbakan Yıldırım da, başbakanlık sıfatıyla ilk kez katılacak.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yoğun parti programları nedeniyle katılmayacağı öğrenildi. Her yıl törenlere katılan Kılıçdaroğlu, geçen yıl Mevlana Müzesi’ni ziyaret edip, Mevlana’nın torunlarıyla bir otelde görüşüp, Şeb-i Arus törenlerine katılmadan kentten ayrılmıştı.

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