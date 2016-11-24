SCO, AB ve NATO’ya karşı!

Kısa adıyla Şanghay Beşlisi, “sanki boş yer varmış gibi” gündeme oturdu…

Şaşırtıcı olmayan şey; bu konudaki halk tepkilerinin de, bölünmüşlüğü tabii. Üstelik bu sefer ikiye değil üçe bölünmüş durumdayız. Bir grup çok memnun, bir grup endişeli… Üçüncü grup ise “dur bakalım; neymiş bu Şanghay Beşlisi bir öğrenelim de, ondan sonra karar verelim” diyenlerden oluşuyor…

“Bu Türkiye açısından Avrupa Birliği ve NATO’ya bir alternatif oluşturabilir mi?” sorusu, en büyük merak konusu…

Shanghai Cooperation Organization, Türkçesi ile Şanghay İşbirliği Örgütü ilk toplantısının yapıldı kentten alıyor… Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın 1996 yılında oluşturdukları bu yapılanma “Şanghay Beşlisi” olarak anılıyordu ama, 2001’de Özbekistan’ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı…

Böyle bir örgüt kurma fikrinin babası Çin olmuştu… Sınır anlaşmazlıkları konusunda Sovyetler Birliği ile 1989 yılında görüşmelere başlamıştı. Sovyetler’in dağılması üzerine, özellikle sınır bölgelerinde istikrarı sağlama amacıyla Orta Asya’da yeni kurulan cumhuriyetlerle diyaloglara devam edildi…

Ekonominin hızla büyümesi Çin’in petrole olan bağımlılığını artırmış ve 1993’den beri Çin petrol ithal eden ülke konumuna gelmişti. Basra Körfezi bölgesine bağımlılığı azaltmak gayesiyle Rusya ve Kazakistan ile petrol boru hattı konusunda bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Soğuk savaşın ardından ABD’nin tek süper güç olarak sahneye çıkmıştı… Denge unsuru olarak stratejik ortaklık arayışlarına girişti ve 1992’de “iyi komşuluk” politikasıyla başlayan diyalog, Nisan 1996’daki ilk Şanghay görüşmelerinde “Rus-Çin stratejik ortaklığının” ilanıyla gelişmiş oldu…

ABD karşıtı ilk ciddi adım, 2005’te atıldı ve ABD’ye Orta Asya’daki askeri varlığına son verme çağrısı yapıldı. Bu Özbekistan’daki ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesine neden oldu. Ağustos 2007 tarihi ‘de, 6 üye ülkenin, Rusya’nın Ural Dağları’nda ‘Barış Misyonu 2007’ adıyla ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmesine tanık oldu… Dünya petrol üretim ve kullanım pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran ve Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan’ın gözlemci olarak bulunduğu örgüt, ABD’ye karşı etkili bir kutup oluşturmaktaydı…

Türkiye; Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 2007 yılında Diyalog Ortağı olarak katıldı…

Kararı değerlendiren Çinli akademisyenler ve Rus analistler; “bu kararın hem örgüt, hem de Türkiye açısından bir devrim niteliğinde olduğunu söylemişlerdi. Önceki gün de, şimdiye kadar uygulanan sistemden vazgeçip, hala sadece Diyalog Ortağı olan Türkiye’ye 2017’de Dönem Başkanlığı görevi verildiği açıklandı…

…Ve bütün bunlar, başta söylediğim “üçe bölünmüşlük” durumunun nedenleri…

Kendini Avrupa Birliği’nin kapısında yıllardır bekliyor hissedenlerle NATO’yu baş belası olarak görenler mutlu… Kararsızlar şaşkın… Türkiye’nin Batı’dan kopmasını istemeyenler endişeli…

Hatta “Osmanlıcılık hevesleri kesmedi de, Orta Asya’ya geri mi dönüyoruz?” diye soranlar var..!

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