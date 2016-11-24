Schulz: Siyasete Almanya’da devam etmek istiyorum

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, görevi bırakacağı yönündeki iddiaları doğruladı.

Brüksel’de basın toplantısıyla kararını açıklayan Schulz, siyasete Almanya’da devam etmek istediğini açıkladı. AP Başkanı olarak görev süresi dolana kadar görevini sürdüreceğini kaydeden Schulz, AP Başkanlığı için aday olmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği’ni son yüzyılın en önemli sivilleşme projesi olarak nitelendiren Schulz, bu projeye Almanya’dan destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı.

Almanya’da gelecek yıl yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti SPD’den Kuzey Ren Vestfalya adayı olacağını da doğrulayan Schulz, AP Başkanlığı döneminde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

“Bu bir veda değil” diyen Schulz, görev süresi dolana kadar AP Başkanı olarak görevini sürdüreceğini vurguladı.

Schulz, Alman siyasetinde partisi SPD’de hangi göreve talip olduğu konusunda ise bir açıklama yapmadı.

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