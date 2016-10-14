Sayın (!) Kadir MISIRLIOĞLU

Geçtiğimiz günlerde, Sayın Kadir Mısıroğlu televizyondaki bir konuşmasına şahit oldum.

Diyor ki, “Yunanistan galip gelseydi, bizde şeriat olurdu. “

Bak Sayın Mısırlı, Eğer Şeriat hükümleri tüm çalışmış olsa, öncelikle sizi ayaklarından asardı.

Size de, şu soruyu sorardı:

“Devletinin, yurdunun bir başka devletin işgal ve hükümdarlığı altında bulunmasını istemek, hangi dine ve inanca sahip olursa olsun mubahımdır? Bu hangi kitapta yazar?”

Siz her halde “Mubahtır deyip, yunan galip gelseydi” derdiniz.

Ve neticesinde de ayaklarının altının derisi sökülene kadar falakada kalır sonrasında da ayağında sallandırılırdın.

Müslümansın ama Müslümanlıktan haberin olmadığı aşikârdır.

Bilir misin ki Salavat getirmek, Namaz kılmak şeriat hükmüdür.

Laik Cumhuriyetin nimeti değil misin?

Dini vecibeleri hiçbir baskı olmadan yerine getirmiyor musun?

Türkiye’nin hangi camisinde namaz kılanlara “kılamazsın” denilmiştir?

Oruç tutana “neden oruç tutuyorsun?” Diye baskı yapılmış mıdır?

Sizin istediğiniz, Diyanet işleri başkanının yerine Kadı, Cumhurbaşkanını yerine de Padişah mıdır?

Size tavsiyem iyi bir psikiyatriste görünmenizdir.

Başınızda fesle kadılık size uygundur!

Yalnız bil ki, o başında gururla taşıdığın fes Osmanlıya Tunus’tan geliyor hatta Osmanlı’da fes haneyi yabancılar kurmuştur.

Sayın Mısıroğlu, Allah rızası için biraz usturuplu olun zira Türkiye’nin binlerce sorununa tuz-biber olmayın.

Herhalde dostunuz Yunanistan size bir madalya gönderir.

Sizde bunu gururla taşırsınız değil mi?

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