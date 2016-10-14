Sayın Akar Amerikalılara Lütfen Sor!

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar genelkurmay başkanları toplantısına katılmak üzere ABD’ye gitti.

Gündem de Musul harekatı var ama Türkiye için çok da önemli diğer bir konu da kuşku yok ki Iraklıların tepki gösterdiği Beşika kampımız.

Irak’ta koalisyon var Türkiye niye olmasın?

Irak’da yedi düvel varken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Amerikalı muhataplarına “ Irak’ta koalisyon ülkelerinin askeri birlikleri var da Türkiye neden Beşika’da olmasın?” diye” sorsun bakalım ne yanıt verecekler? Ya da verecekler mi?

Musul’da kısa süre içinde başlaması beklenen Musul operasyonunun hemen öncesinde Org. Akar’ın ABD’ye gidişi de dikkat çekti.

Musul operasyonunda Türk ordusunun eğittiği yerel güçlerin de yer alacağı belirtilmişti.

Org. Akar”ın ABD’de Musul operasyonu ile ilgili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Koalisyon Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı son olarak 6 ay önce yapılmıştı.

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