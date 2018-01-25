Türk savunma sanayisinin gelişiminde, yerli ve milli ürünlerin üretiminde önemli roller oynayan KOBİ’lerin iş bağlantılarının güçlendirilmesi, yurt dışına açılma olanaklarının artırılması için yeni bir organizasyon hayata geçirildi.

Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri konularında uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları buluşturan, fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini kapsayan bir etkinlik olarak kurgulanan SEDEC, sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle organize edilen SEDEC, Teknopark Ankara bünyesinde yürüyen, Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında da yer alıyor.

Ankara’da, 3-5 Temmuz’da, ATO Congresium’da düzenlenecek etkinlik, konusu ve kurgusuyla yenilikler barındırıyor.

İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara, savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalışmalara özel önem veriyor.

Bünyesinde çok sayıda savunma ve havacılık sanayisi firması barındıran Teknopark Ankara, ayrıca İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve teknoparkta insansız hava araçlarına yönelik çözümler üreten 35 firmanın katılımıyla bu alanda teknoloji merkezi oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

KOBİ’lerin yetenekleri vitrine çıkacak

“Kısa sürede doğru kişiler, doğru işler” sloganıyla düzenlenen SEDEC, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve SSM gibi ihtiyaç makamlarını, üreticilerle doğrudan bağlantıya geçirecek.

Organizasyonun, ana sanayi üreticilerinin, KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olması hedefleniyor.

Etkinlik, aynı zamanda, önceden planlanan ikili iş görüşmeleri kapsamında yabancı orijinal ekipman üreticileriyle birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk savunma, havacılık ve güvenlik sanayisi firmalarıyla buluşturacak.

Türk firmalarının, özellikle KOBİ’lerin yetenekleri ve başarıları, yabancı misafirlere daha yakından tanıtılacak.

Sektörün liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Etkinliğin ilk gününde, anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlikle savunma sanayisinin tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferans gerçekleşecek.

Resmi süreçlerin tamamlanması ile hazırlıkları hızlandırılan SEDEC’e, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, askeri ataşeler, Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı (FRONTEX) davet edildi.

Etkinlik için ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’nin yanı sıra Airbus, BAE Systems, Boeing, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Rolls-Royce, Tawazun gibi kurum ve kuruluşların satın almacılarının da aralarında yer aldığı temsilcilere davette bulunuldu.

Sektörün, alanında önde gelen etkinliği olmayı hedefleyen SEDEC, her 2 yılda bir, çiftli yıllarda düzenlenmeye devam edilecek.