İlk bakışta ancak “Süngü taaak! Hücum” diye tanımlanabilecek eylemler, peş peşe geliyor İsrail’de… Başbakan ve Savunma Bakanı’na “savaş ilan etme yetkisi” verilmesinden sonra, ikinci hamle de geldi ve İsrail’i “Yahudi Devleti” olarak tanımlayan yasa tasarısı, İsrail Parlamentosu Knesset’teki ilk oylamadan geçti…

Tasarı İsrail’i “Yahudi halkının ulusal devleti” olarak tanımlıyor…

Knesset Basın Ofisi, 64 evet, 50 hayır oyuyla geçen yasa tasarısının “İsrail’in, Yahudi halkının ulusal vatanı olarak konumunun ve Yahudi halkının vatanlarında kendi kaderini tayin hakkının pekiştirildiğini, Kudüs’ün “İsrail’in başkenti” olarak tanımlandığını ve resmi dilin İbranice olarak belirlendiği” açıkladı…

Ayrıca İbrani Takvimi’nin resmi takvim olmasını, bağımsızlık günü ve Yahudi bayramlarının resmi tatil ilan edilmesini de öngörüyor…

Tasarının mimarları arasında olan milletvekili Avi Dichter, amacın “gelecek nesillere bir güvence bırakmak” olduğunu savunuyor…

Keşke biri de çıkıp “ülkenin kaderi, ‘şahin’ kişiliğiyle tanınan iki kişinin ellerine bırakılamaz” diye bir güvence de bırakmayı düşünülebilseydi…

İsrail’de insanların yaşamını “güllük gülistanlık” olarak değerlendirenler, hata yapıyor…

Agresif bir ülkede yaşamanın bedelleri vardır ve bunların en önemlisi de, “her zaman, her yerde, hiç beklenmedik bir saldırıya hazır olmak” zorunda kalmaktır…

Böyle yaşamayı refleks haline getirenlerin hayatları zehir gibi olur…

90’lı yılların başlarında, Antalya İsrailli turist kaynarken tanık olduğum bir olayı hiç unutamam…

5 Yıldızlı bir otelde akşam yemeği yiyordum… Ortadaki sahnede, müşterileri eğlendirecek şovlar yapılıyordu… Hemen yanımdaki masa çok büyüktü ve hepsi erkek olan 20 kişiden fazla vardı… Önce İsrailli fark etmiş, sonra da asker olduklarını anlamıştım… Eğlenmek istedikleri o kadar belliydi ki…

Bu arada sahneye bir balon sanatçısı çıkmıştı… Peş peşe şişirdiği balonları bir ipe bağlıyordu… Sonra ipin iki ucunu sırıklara bağladı… İki yardımcısı da bu sırıkları tutup balonları havaya kaldırdı… Balon sanatçısı elindeki üçüncü sırıkla sahnenin ortasına geldiğinde, bir sessizlik oluştu… Ucu alev alev yanıyordu bu sırığın…

Sonra adamın bütün balonları peş peşe ve hızla patlattığını gördük…

Ve ben alkışlayamadım bile…

Çünkü gözlerim yanımdaki o kalabalık masaya kilitlenmişti…

Çünkü artık oturan hiç kimse yoktu… Ayağa kalkmış kimse de görünmüyordu… Sonra gözlerim yerde yüzüstü yatan ve kafasını devirdiği iskemlenin altına saklayan birine takıldı… Ortalık buz kesmiş gibiydi… Masanın altına saklananlar çıkmaya başladığında hepimiz anladık ne olduğunu…

Balonların patlamasını “saldırıya uğradık” diye algılamıştı gariplerim…

Başka masalardan gelen gülüşmeler ise utanmalarına neden olmuştu… Sonunda darmadağın olarak kaçtılar…

Emin olun ki, İsrail’i savaşa sokma yetkisi verilmiş olan Başbakan ve Savunma Bakanı da benzer tepkiler gösterirdi…

Aradaki tek fark, onların saklanacakları özel sığınaklarının olması..!