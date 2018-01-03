Savulun, Trump geliyor!

Küçüklüğünde, ya da gençliğinde tarih okumaya meraklı olduğunu hiç sanmıyorum… Olsa olsa annesinden bir takım masallar dinlemiştir…

Başkan olunca kendini o masallardaki kahramanlardan biri gibi görmeye başladı herhalde ki, durmadan herkese ve her şeye meydan okuyor…

Evet, konumuz yine Donald Trump… Benim “Acaba aynanın karşısına geçip kendine de bağırıyor mudur o kızgın yüz ifadesiyle?” diye merak ettiğim ABD Başkanı…

Amerikan halkının yüzde 65’inin desteklemediği bir Başkan olmak da zor iş yani… Bu da onu öncelikle yeni dış düşmanlar bulmaya zorluyor…

ABD Başkanı olmanın getirdiği avantajları var tabii… Bunların en başında da nükleer güce sahip bir süper gücün başında olmak ve o gücü harekete geçirecek düğmeleri elinin altında bulundurmak var…

Ama bu avantajı ilk kez Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a karşı kullandı… Ya da daha doğrusu kullanmak zorunda kaldı… Kim “ABD’yi yok edecek düğme benim elimin altında” diyince, o da karşılık vermek için “Tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin ona. Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton üstelik bu çalışıyor.” dedi…

ABD Başkanı olmanın getirdiği bir diğer avantaj ise başka ülkeleri karıştırmayı bir uzmanlık haline getirmiş gizli örgütlere sahip olmak… Afganistan ve Pakistan’daki denemelerden sonra girişilen BOP ve uygulamaya konulan Arap Baharı projesi, kimileri için hayal kırıklığı oldu ama, kam da planlayıcıların istediği gibi sonuçlara ulaştı… Amaç bölüp parçalamaktı zaten…

…Ve artık son hedefin İran olduğu açıkça görüldü…

Trump da İran’a yenilik açıklamalar yaparak, rejime başkaldıranlara destek verdi kendince… Böylece de İran Cumhurbaşkanı’nın başla gösterdiği toleranslı yaklaşımı da engellemeyi başarmış oldu… Zaten başkaldıranlarla zerrece ilgilendirmiyordu… Tek isteği İran’ın bölünerek parçalanmasıydı…

Geçmiş başkanlara göre çok farklı ve adı “para” olan bir silahı daha var Trump’ın…

…Ve bu silahın “öldürmeden ölmüşten beter yapabilecek” gücü olduğuna inanmış…

“Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar.”

Bu sözler Donald Trump’a ait… Hani şu “İstemediği bir kararın çıkmasını engellemediği için BM’ye yaptığı katkıyı kesen” ABD Başkanı vardı ya, işte o…

Bu sözler, Amerika’dan para alan her ülkenin, her kurumun ve hatta her bireyin peşin peşin “satılmış olmayı kabul etmesi” zorunluluğunu getiriyor…

İnsanın aklına Kurtuluş Savası sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı zamanından kalma borçları kuruş kuruş ödemesi geliyor…

“Satılık” olmadığımız için, ne kadar övünsek azdır..!