Görev için gittiği Suriye’deki izlenimlerini, Kağıthane Belediyesi Sultan Selim Kültür Merkezi’ndeki söyleşide paylaşan TRT Savaş Muhabiri Elif Akkuş, “Yaşanan iç savaştan en çok etkilenenler çocuklar. Savaşın çocukları sadece yaşamak istiyor” dedi.

Savaşın çocukları’nın yaşadığı drama değinen Akkuş, Suriye’de kimyasal silahlarla savunmasız çocukların öldürülerek bir insanlık suçu işlendiğine dikkat çekti.

Fırat Kalkanı Operasyonu başladığında bölgede görevde olduğunu kaydeden Akkuş, şunları söyledi:

“Bu süreçte binlerce anne baba çocuğunu ve binlerce çocuk da anne babasını kaybetti. Bu savaş kazananın olmadığı birsavaş. Oraya giden yardımlar dağıtılırken Suriye’de çocukların yanındaydım. Oyuncaklar, ayakkabılar ve giyecekler hediye edildi ama onları en çok mutlu eden şeyin yiyecek olduğunu gördüm. Çünkü gerçekten o harekatın ilk başladığı dönem ne yiyecek ne su hiç bir şey yoktu. Onlara ‘ne istiyorsunuz?’ diye sorduğumda verdikleri tek cevap ‘yaşamak’ oldu.’’

“TÜRK ASKERİ SİZDEN DUA BEKLİYOR”

Türk askerinin bölgenin istikrarını sağlamak için büyük gayret gösterdiğini belirten Akkuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türk askeri bölgede yaşayan çocuk, genç, ihtiyar herkesin umudu. Neden sadece Türkiye yardım ediyor da diğer Müslüman ülkeler bizim kadar elini taşın altına koymuyor diye düşünebilirsiniz. Bu bizim tarihsel bir özelliğimiz. Tarihten bu yana biz millet olarak ‘aman’ dileyene sırt çevirmedik. Bu yüzden Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Oradaki askerlerimizin sizden tek isteği dualarınızda onlara da yer vermeniz. Dileklerinizi onlara mektup yazarak da gönderebilirsiniz.”

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