Savaş kötüdür…

…Ve savaşların önüne, ancak barış zamanında alınacak önlemlerle geçmek mümkündür…

Savaş başladıktan sonra “savaşa karşı olmak” yalnızca karşı tarafa “gel beni öldür” mesajı vermek olur…

Saldırgan ülkeler, sonuçta onlara hizmet etmiş olacak “barış aktivistlerini” çok sever… Çünkü hedefteki ülkenin yumuşak karnıdır onlar…

Bunları anlatmamın nedeni, bazı tanınmış kişilerin hükümete yaptığı çağrı… Afrin Operasyonu’na derhal son verilmesini istiyorlar… Bu da beni onlara bir takım sorular sormaya zorluyor…

Suriye ile sınırımız, güvenli mi..? Yomsa neredeyse her milletten teröristlerin elini koyunu sallaya sallaya geçebildiğini bir yer mi..? O bölgeden Türk topraklarına saldırılar düzenlenmedi mi..? Bir zamanlar mayınlı alanlarla korunan sınır hattı nasıl yolgeçen hanına dönüştü..? Türkiye’nin imza attığı Ottawa Anlaşması, yalnızca Suriye sınırının mayınlardan temizlenmesini mi öngörüyordu..? İran sınırında mayınlı alana neden dokunulmadı..?

Bunlar o bildiriye imza atanların kendilerine de sorması gereken sorular…

Çünkü zamanında dikkat bile etmedikleri şeyler, sonunda Türkiye’nin savaşa girmesine neden oldu…

He yazık ki hala uyanmamışlar ama…

Örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için “YPG” yerine doğrudan “PKK” ifadesini kullandığının ve daha sonra da sözlerini düzeltmediğinin bile farkında değiller…

Sözcü,”Türk tarafı görüşlerinizi anladı mı” şeklindeki bir soruyu da “Türklere karşı bu konuda çok açık olduk. Hem Türkiye’deki hükümet yetkilileriyle açık olduk, hem Bakan Tillerson özel görüşmelerinde çok açık oldu, hem de Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Menbiç’i kapsayacak şekilde tansiyonun yükseldiğini görmek istemediğimiz konusunda çok açık oldu. Biz bu mesajları veriyoruz ve umuyoruz ki, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye bunlara kulak veriyordur. Dinlemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dinlerlerse bu iyi bir şey olur. Tansiyonun yükselmesinden kaygılı olan tek ülke biz değiliz. Suriye’deki istikrar açısından ve DEAŞ’la mücadele odağının kaymasından kaygılı olan pek çok diğer müttefik ülke var.” diye yanıtladı…

Hükümete yapılan “savaşa hayır” çağrısı, en çok ABD’nin işine geliyor bu durumda…

Eğer bir çağrı yapılması gerekiyorsa, bu “yapılan hataları görün ve bir daha tekrarlamayın” çağrısı olmalıdır…

Çünkü bu demokratik bir taleptir ve düşmanlara da faydası yoktur..!