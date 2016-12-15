Savaş ve dramı tuvale aktardı

ANTALYALI akademisyen ressam Mustafa Özdemir’in 15’inci kişisel sergisi, ‘Toplumsal Gerçeklik’ adıyla Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Fuayesinde açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde görev yaptıktan sonra emekli olan ressam Mustafa Özdemir, kendisine ait atölyesinde Türkiye ve dünyada yaşanan olayları yağlıboya çalışmasıyla tuvale aktardı. Sosyal içerikli konularda çalışma yapan Özdemir, bu eserlerini ‘Toplumsal Gerçeklik’ adını verdiği sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Fuayesindeki serginin açılışını kütüphane müdürü Adile Dönmez, Mustafa Dönmez ve sanatçılar birlikte yaptı. Mustafa Özdemir’in 15’inci kişisel sergisinde 20 yağlıboya tablo bulunuyor. Eserlerde özellikle Suriye’deki iç savaş ve mülteciler işlendi.

Ressam Mustafa Özdemir, sergilediği eserlerin her birinin toplumsal mesajlar içerdiğini, Türkiye’de ve dünyada yaşanan dramları resmettiğini belirtti. Özdemir, “Bir sanatçı olarak yaşanan olayları görmemezlikten gelmem, sessiz kalmam mümkün olamazdı. Toplumları yaralayan olayları, isyanımı fırça darbelerimle yorumladım” dedi.

İmgesel (hayali) ve rasyonel (düşünceye uygun) gerçekçiliğin iç içe işlendiği sergi, 23 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.

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