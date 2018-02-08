Mehmetçik kahramanca terörle mücadele ediyor. Gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında. PKK – PYD – POG – DEAŞ – KCK adlı terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine son vermek, sınırımızda tehdit oluşturmalarını önlemek için kahraman evlatlarımız şehit oluyor.

Anne, baba, evlat ve kardeş yüreğinin ağlaması üzülmesi bir yana tüm Türkiye ağlıyor şehitlerimize bundan emin olun.

Sadece şehit ailelerinin evlerine değil tüm ailelerin evlerine şehit acısı düşüyor.

Bu vatan kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehitlerimizin canları kanları ile kuruldu.

Bu vatana göz diken alçaklar da bir bir bertaraf ediliyor.

Tanklarımıza füze atıyorlar ki medyaya bakıyorum bu füzeleri imal eden ayrı ayrı ülkelerin adları var.

Ha Amerika, ha Rusya, ha İngiltere, ha İtalya, ha Fransa, ha Almanya ne fark eder ki?

Hepsi suçlu biri değil ki…

Bu terör örgütlerine silah, para yardımı yapan onlara yardım ve yataklık eden bu ülkeler değil mi?

Teröristleri sığınmacı kabul eden ülkelerin amacı dünyada terörü sonlandırmak değil ki.

Onlar en önemli amacı silah satmak para kazanmak.

Gelişmekte olan ülkeleri karıştırmak, onların doğan kaynaklarından en azami şekilde yararlanmaktır amaçları.

Türk askeri şehit olmuş, Türk halkı ağlıyor da tek bir ülke taziye mesajı yayınlıyor mu?

Paris’e, Bonn’a, Londra’ya, New York’a düşse Reyhanlı’ya Kilis’e atılan füzeler, ölse günahsız yavrular, insanlar bilin ki ilk başta Türkiye taziye mesajı yayınlar.

Çünkü insanlık bizde insanlık düşmanı terörizmi koruma onlarda.

Kahramanlık biz de korkaklık onlarda.

Dürüstlük bizde kalleşlik onlarda…