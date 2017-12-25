Savaş çığlığı değil barış şarkısı lazım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bize ait bazı Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiğini iddia ediyor. Bunun üzerine Yunan Savunma Bakanı, “Sıkıysa gel al” anlamına gelen bir şeyler söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışa yanıtı, “2019’da geleceğim ve alacağım” oldu.

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Yani, 2019’da yapılacak seçimlerde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, CHP de iktidar olursa Ege adaları için Yunanistan’la savaşa gireceğiz.

O adaları tanıyanlar, “Bunlara ada demek bile yanlış, çoğu kayalıktan ibaret ve yerleşimin mümkün olmadığı yerler” diyor.

Bazı dış politika uzmanları da o ada ya da kayalıkların durumunun öteden beri tartışmalı olduğunu belirtiyor, sorunun iki ülke arasında yapılacak görüşmelerle çözülebileceğini ifade ediyor.

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Kılıçdaroğlu bir yandan Hükümet’in çok agresif dış politika izlediğini, tüm komşularımızla aramızı bozduğunu öne sürüyor, diğer yandan iktidar olur olmaz Yunanistan’a savaş ilan edeceğini açıklıyor.

Akıl alır gibi değil!

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CHP’nin geleneksel dış politikası Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden ilham alır.

Sorunları savaşarak değil barış yoluyla çözmek esastır.

Nitekim, Cumhuriyet döneminde Hatay savaşmadan yurt topraklarına katılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’na girmememiz de CHP’nin geleneksel dış politikasının başarısıdır.

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Sonuca gelecek olursak:

Kılıçdaroğlu’na yakışan savaş çığlığı atmak değil, barış şarkısı söylemektir.