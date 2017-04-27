İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bugün bazı Avrupa ülkelerinde, uyuşturucu alımının ve kullanımının yasak olmadığını belirterek, “Uyuşturucuyu kitabına uydurmuşlar ve vicdanlarını susturmuşlar; ama işin farkındalar. Savaş, bir mücadele aracıdır. Terör de bir mücadele aracıdır ve acımasız bir mücadele aracıdır; ama uyuşturucu, bir mücadele aracı değildir. Uyuşturucu, dünyanın geleceğini katletmektir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’daki Vilayetlerevi’nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Batı medeniyetinin, kendi ürettiği ölümcül sentetik uyuşturucuların Doğu’ya akmasına seyirci kaldığını söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye, doğusunda yer alan ülkelerde üretilen afyon ve türevlerin ülkemize ve Batı’ya, Avrupa’da üretilen sentetik uyuşturucu ve onların türevlerininse ülkemize ve Körfez ülkelerine transferinde önemli bir kavşakta yer almaktadır. Doğu’da ekimi yapılarak, üretilen uyuşturucunun Batı’ya ve dünyanın değişik yerlerine dağıtılmasına terörü finanse etmek uğruna göz yuman Batı medeniyeti, kendi laboratuvarlarında ürettiği ve daha ölümcül olan sentetik uyuşturucuların da Doğu’ya akmasına seyirci kalmaktadır” diye konuştu.

“UYUŞTURUCUYU KİTABINA UYDURMUŞLAR VE VİCDANLARINI SUSTURMUŞLAR”

Uyuşturucunun, dünyanın geleceğini katlettiğini belirten Bakan Soylu, “Bugün bazı Avrupa ülkelerinde, uyuşturucu alımı ve kullanımı yasak değildir. Kendilerince birtakım özgürlük gerekçeleri uydurmuşlar ve bu özgürlük gerekçelerinin etrafında yürüyorlar. Aslına bakarsanız, uyuşturucuyu kitabına uydurmuşlar ve vicdanlarını susturmuşlar; ama işin farkındalar. Çünkü sentetik uyuşturucuya gelince onu ısrarla Doğu’ya pazarlıyorlar; çünkü sentetik uyuşturucu ölümcül, kullanımı halinde de geri dönüşü büyük oranda mümkün değil. Savaş, bir mücadele aracıdır. Terör de bir mücadele aracıdır ve acımasız bir mücadele aracıdır; ama uyuşturucu, bir mücadele aracı değildir. Uyuşturucu, dünyanın geleceğini katletmektir” dedi.

“TÜRKİYE’DE SENTETİK UYUŞTURUCU MADDELERİNİN GÖRÜLMESİNDE BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI”

Uyuşturucu tehdidinin engellenmesi amacıyla devletin ciddi bir gayret içinde olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

“Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sentetik uyuşturucu maddelerinin görülmesinde büyük bir artış yaşanmaktadır. 2016 yılında, güvenlik birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen 31 bin 231 uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu ve 17 milyon sentetik tablet ele geçirilmiştir. Birimlerimizce, 2015 yılında piyasa değeri 2.6 milyar lira olan uyuşturucu madde yakalanması yapılırken, 2016 yılında da bu rakam 7.7 milyar lira olmuştur. Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelesindeki bu başarılarına uluslararası raporlarda da yer verilmiştir. Nitekim 2016 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, 2014 yılında dünya genelinde yakalanan eroinin yüzde 16’sının Türkiye’de yakalandığı ifade edilmiştir. Yine 2016 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na ise 2014 yılında Avrupa’da ele geçirilen 6.1 milyon ecstacy tabletin 3.6 milyon adedinin, yani yarısından daha fazlasının tek başına Türkiye tarafından yakalandığı da belirtilmiştir. Ülkemizde uyuşturucuyla mücadeleci kurum ve kuruluşlarca bu alanda yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan harcamalar, her yıl ‘kamu harcamaları’ adı altında hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında tüm mücadeleci kurum ve kuruluşlarca toplam 721 milyon 885 bin 443 lira harcanmıştır. Tüm bu yatırımlarımızın olumlu sonuçlarını da 2017 yılının ilk 4 aylık verilerine baktığımızda net bir şekilde görmekteyiz”

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