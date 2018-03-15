ETKİLEYİCİ TARİHİ İLE VİETNAM FOTOĞRAF SÖYLEŞİSİ

Ankaralıları her ay farklı bir ülkeye yolculuğa çıkaran Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, bu ay Vietnam’ı konuk ediyor. Etkileyici tarihi ile adından söz ettiren Vietnam fotoğraflarına, fotoğraf sanatçısı Murat Berkyürek gerçekleştireceği söyleşi ile eşlik edecek. Söyleşi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 16 Mart Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

Ülkelerin kültürlerinin satranç ve fotoğrafla yorumlandığı “Ülkelerin Kültürlerini Satranç ve Fotoğraflarla Yorumluyoruz” etkinliği, başkentlilerin ilgi odağı haline geldi. Ankara’nın kültür ve sanat hayatına yepyeni bir soluk getiren Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ile birlikte gerçekleştirdiği fotoğraf söyleşileriyle dünyanın farklı kültürlerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Müze’de sergiledikleri Vietnam’ın satranç takımlarının, Vietnam kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten Müze Kurucusu Akın Gökyay, “Vietnam, etkileyici bir tarihe sahip… Müzemizde bulunan Vietnam satranç takımlarını incelediğinizde, o tarihin tüm izlerine rastlayabiliyorsunuz. Fotoğrafçı gözüyle keyifli bir Vietnam söyleşisi gerçekleştireceğiz. Kaçırmamanız gereken bir söyleşi olacak” dedi.

MURAT BERKYÜREK: “VİETNAM, TEVEKKÜL ÜLKESİ”

Vietnam ziyaretinden önce ülke hakkında daha duygusal ve geçirdiği savaş dönemine dair izlere rastlayacağını düşündüğünü dile getiren AFSAD Üyesi Murat Berkyürek, tam tersi bir durum ile karşılaştığını söyledi. Sanatçı Berkyürek, izlenimlerini şöyle aktardı:

“Vietnam, Uzakdoğu’da tam bir tevekkül ülkesiÜlkeyi ziyaret etmeden önce, orada savaşın izlerine rastlayacağımı, insanlarını oldukça mutsuz ve yorgun bulacağımı düşünüyordum. Vietnam, ekonomik düzeyi düşük, yoksul bir ülke. Fakat insanları tüm bu negatif unsurların tam tersine bir hayli mutlu, sıcakkanlı ve sevecen.

Yüzlerce yıl sömürge ve ardından savaş ile özdeşleşmiş olan bu ülke, sadece 30 yıldır savaşsız bir dönem ve gerçek anlamda özgürlüğünü yaşıyor. Sahip olduklarımızın aslında hiçbir öneminin olmadığını, hayatta bizi biz yapanın sadece kendin olabilmeyi başarmak olduğunu hissediyor insan Vietnam’da…

Ellerinde olmayan somut değerlerden çok, soyut değerleri ile mutlular. Yoğun trafiklerine rağmen ne yollarda, ne meydanlarda herhangi bir saygısızlık, kargaşa durumu yok. Bugün, her işlerini ilkel şekilde hallediyorlar. Mesela, gözünüzün alabildiğine pirinç tarlaları var. İlkel yöntemlerle tarım yapıp, dünyanın enfes rafine mutfağını sunuyorlar size.

Vietnam’ı fotoğraflarken, insan ve insan yaşantısına odaklandım. Günlük yaşantıları oldukça hızlı ve dinamik. Çok kalabalık ve sürekli hareket halindeler… Farklı etnik guruplar var. Bu çok ilgimi çekti benim. Bir sürü dini bünyesinde barındırıp, her birine ayrı saygı duyuyorlar. Benim için Vietnam, felsefenin, mutluluğun, umudun, tevekkülün ülkesi…

Satranç Müzesi’nde gerçekleştireceğimiz söyleşide, konuklar bir de benim gözümden Vietnam’ı görecekler ve eminim hayran kalacaklar. Benim gözüme çarpan ayrıntıları, Vietnam’ın satranç takımlarında da görecekler. Fotoğraf da tıpkı satranç gibi, izleri yansıtan bir dal. Herkesi, Vietnam yolcuğuna bekliyoruz.”