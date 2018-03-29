Bu sanatın silgisi yok

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Ankaralı sanatseverlere klasik müzik konseri düzenliyor. Konser sosyal medyadan tüm dünyaya canlı yayınlanacak

Hacettepe Trio ekibi üyesi Prof. Yeşim Alkaya; “Oda müziğinde sanatçılar arasındaki uyum çok önemli. Çünkü müzisyenlerin silgisi yok çaldığınız bir nota yanlış da olsa dinleyicinin kulağına gider onu geri alamazsınız” diyerek her konserin kendine özgü olduğunu vurguladı.

Hacettepe Trio ekibi31 Mart’ta Gökyay Satranç Müzesinde oda müziği konseri verecek.

Ankaralı sanatseverlere oda müziği konseri verecek olan HacettepeTrio ekibi konserlerinin kendine özgü yönlerini anlattı. Farklı ve doyurucu bir müzik şölenine dönüşecek konser Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü’nün Home of Turkey Projesi kapsamında dijital ortamda yayın yapılarak aktarılacak. Bütün dünya sosyal medyadan konseri dinleyebilecek.

Hacettepe Trio, oda konserleri veya bir diğer ismiyle butik konserleri Türkiye’de çok fazla yapmamasından ve trio ekiplerinin çok fazla olmamasından bahsetti.Prof. Yeşim Alkaya, Prof. Ebru Karaağaç ve Doç. Burak Karaağaç bir araya gelerek Hacettepe Trio ekibini kurdu ekip üyeleri oda müziğini ve 31 Mart’ta gerçekleştirecekleri konseri şöyle anlattı;

Prof. Yeşim Alkaya, “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’nda öğretim üyesiyim. Hocalarım ile birkaç yıldır birlikte güzel bir oda müziği çalışması yapıyoruz. Bu kez Hacettepe Trio olarak karşınıza çıkacağız. Amacımız Hacettepe Üniversitesi’nin sesini akademik çalışmalarımız dışında kendi sanatımız ile de duyurmaya çalışmak. Tamamen hocalarımızın özverili çalışması ile bunu sürdürüyoruz. Umarım seyircilerimiz de bu sıcak çalışmamıza önem verir ve severler.

Programımızda ikili grup olarak Burak Hoca ve Ebru Hoca birlikte çalacaklar. Daha sonra, Trio’ya ben katılacağım. Renkli bir programımız olacak. Birçok konserlerimiz var ancak buradaki konserlerimiz çok daha zevkli geçiyor. Çünkü Satranç Müzesi bizim için çok kıymetli, Gökyay Vakfı çok değerli bir vakıf. Çok değerli insanlar ile bu müziği paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Umarım Cumartesi günü dinleyicilerimiz aynı şekilde bu heyecanı bizimle paylaşırlar” şeklinde konuştu.

Prof. Ebru Karaağaç, da kısaca kendisinden şöyle bahsetti; “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Keman Sanat Dalı’nda öğretim üyesiyim. Yeşim Hocamın ifade ettiği gibi, birkaç yıldır birlikte çalışıyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu sefer Hacettepe Trio ismi ile konserimizi yapacağız. Konserimizin başlangıcı, keman-kontrabas düetlere ayrılmış durumda.

Bu repertuarın bir kısmı bizim daha önce Burak Hoca ile yurt içinde ve yurt dışında çaldığımız eserlere ayrıldı. Ancak iki eseri ilk defa çalacağız. Yeni eserlerin burada olması da bizim için ayrı bir anlam katıyor. İlk çalmalar sanatçılar için her zaman çok anlam taşır. Yeni doğan bir bebek gibi oluyor. Burada beraber çalacağımız düetlerin yanı sıra Yeşim Hoca ile çalacağımız Trio’yu da ilk kez çalıyoruz. O yüzden ayrı bir anlamı var ve beraber seslendireceğimiz SergeiRachmaniov’unElegiagueTrio’su çok özel bir eser. Oda müziği repertuarında çok büyük yeri olan, uluslararası yarışmalarda tercih edilen önemli bir eser. Bunu beraber ve ilk defa çalacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadesine kullandı.

Doç. Burak Karaağaç ise trio ekiplerinin Türkiye’de çok fazla olmadığına değinerek, “Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Kontrabas Sanat Dalı’nda öğretim üyesiyim. Bu Trio’nun özelliği zaten hepimizin Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olmamız. Biz ayrı ayrı birçok konser veriyoruz ancak bu Trio’nun güzelliği hep birlikte paylaşımda bulunmamız ve bugüne kadar yaşadığımız her şeyi grup halinde sizlere iletebilmemiz. Konsere 1600’lü yıllardan başlayıp 2000’li yıllara kadar geleceğiz.

Konserde çalacağımız eserlerde barok zamandan klasiğe uzun bir tarihsel süreç yer alacak. Romantik ve çağdaş müziğin yanı sıra tangolar da yer alacak. Böylece çok uzun bir tarihsel ve kültürel süreci bir saat içine sığdıracağız. Böyle Trio konserleri Türkiye’de pek fazla yok. Daha doğrusu konserler giderek azalıyormuş gibi geliyor bana. Bu konserleri dört gözle bekleyen insanlar var, Ankara’da da kültürel anlamda müthiş bir potansiyel var. O yüzden bu konserleri kaçırmamalarını diliyorum. Çünkü yerlerine koyabilecekleri başka konserler kalmadı.” şeklinde konuştu.

Konserde bir ilk yaşanacak

Prof. Yeşim Alkaya ; Konserde ilk defa Turizm ve Kültür Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü’nün Home of Turkey diye bir projesi var bu proje kapsamında Türkiye’nin dışarıda ki tanıtımını yapıyorlar. Türkiye’deki sıcaklığın yurt dışına tanıtılmasını amaçlayan bir proje. Bu projede konser dijital ortamda yayın yapılarak aktarılacak. Bu yayın uluslar arası olacak ve bu bir ilk olacak. Başta tek bir parçanın canlı yayını diye konuşuldu. Ama bizimde ısrarımızla bütün konserin yayını sosyal medyadan yayınlanacak” dedi.

Oda müziği farklı bir tını

Senfonik konserler ile oda müziğinin farkına değinen Doç. Burak Karaağaç: “Oda müziği isminden de anlaşılabileceği gibi ufak grupların yaptığı müzikler. En fazla 6 kişilik gruplar oluyor. Senfoni dediğimiz zaman 80-100 kişilik orkestralar aklımıza geliyor. Oda orkestraları da 25 kişi gibi küçük gruplardan oluşuyor.Satranç Müzesi’nin salonu butik bir konser alanı ve oda müziği için çok uygun. Oda müziği farklı bir tını ve zor bir tını. Çünkü üç kişisiniz. Oda müziğinin çalması ya da yorumlaması zor, bu nedenle sanatseverlerin kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu sanatın silgisi yok

Prof. Yeşim Alkaya oda müziğinin çok da geniş bir repertuarı olduğunu ancak oda müziği gruplarının bir arada kalabilmesinin çok zor olduğunu ifade ederek;“Şahsi özveriler ile gerçekleştiği için çok çabuk dağılabiliyor. Çok çabuk motivasyon kaybedebiliyorlar. O nedenle bu tür konserlerin seyirci tarafından desteklenmesi, dinlemeye gelerek güç vermeleri bize çok katkı sağlıyor. Satranç Müzesi’nin akustiği müthiş, her yerde bu akustik bulunamıyor.

Ses prodüksiyonu açısından yaylı ve piyanonun tınısı burada harika bir şekilde dağılıyor. Bu konserin akustik açıdan çok verimli olacağını düşünüyorum. Konseri verdiğimiz ortam biz sanatçıları çok etkiyor satranç müzesinde olumlu bir etki var. Çünkü bazı mekânlarda çaldığımız ezgiler dinleyicilere ulaşmıyor.Bu tür salonlarda en ufak ayrıntılar bile dinleyiciye ulaşıyor. Öteki türlü çırpınıyorsunuz ama yapmak istediğinizi istediğiniz şekilde ulaştıramıyorsunuz. Bu tür salonlarda çok zevk alarak çalıyoruz çünkü rahatlıkla seyirciye ulaşabiliyorsunuz. Oda müziğinde sanatçılar arasındaki uyum çok önemli aynı anda nefes alıp verebilmek aynı anda çalabilmek. Çünkü müzisyenlerin silgisi yok çaldığınız bir nota yanlış da olsa dinleyicinin kulağına gider onu geri alamazsınız. Biz aslında her seferinde yepyeni eserler ortaya koyuyoruz. Provalarda yaptığımız müzik ile konserde yaptığımız ayrıdır biz her seferinde o resmi tekrar çiziyoruz. Aslında elektronik müzikten bizi ayıran budur her seferinde kendine özgü konserlerin çıkması.

Oda müziği klasik batı müziğinin doruk noktası

Oda müziği klasik batı müziğinin aslında en zor alanı ve en doruk noktası olduğunu ifade eden Prof. Ebru Karaağaç sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü kişilerin hem teknik hem müzikal alanda çok iyi yetişmiş müzisyenler olması gerekiyor. Bu işin birinci basamağı ikici basamağı ise beraberlik ve üçüncü basamak bunun uzun soluklu olmasıdır. Oda müziği gurupları kurulup bir iki konserden sonra dağılan çok gurup var. Yeni nesli teşvik edici birçok organizasyon var. Yarışmalar yapılıyor. Teşvik edici ödüller konuluyor. Ama yeni neslin konserleri izlemesi katılımı veya sosyal medyadan daha fazla olması gerekli. Artık teknoloji çok ilerlemiş durumda artık dünyadaki her konserin kaydı var. Ama bunları çok takip etmiyorlar.”

Küçük yaşta eğitim alan kulaklar daha çabuk alışıyor

Doç. Burak Karaağaç yemek yerken nasıl dikkatli olunuyorsa müzik dinlerken de aynı özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu iş tüketim gibi misal yemek yerken basit yemeklerle doymak istiyorsanız hamburger yersiniz. Ama daha uzun süre doyum ve vücudunuza faydalı besinler almak istiyorsanız farkı besinler yersiniz. Kitap okumayan konserlere gitmeyen bir genç neslin vücuduna soktuğu bu zararlı maddeler ileride bir şekilde zarar olarak geri dönecektir.

Klasik müziğin bitkilerin ve hasta bireylerin üzerindeki iyileştirici etkisi de artık birçok insan tarafından biliniyor. Klasik müzik çok sesli ve belirli bir analize uygun yazılı olması bu tür etkiler yaratıyor. Klasik müzikler büyük ve mantıklı bir sistem içinde yazıldığı için vücut sistemini de uyum içine sokuyor. Sistemli doyurucu bir müzik olduğu için geç yaşta öğrenen eğitimsiz bir kulak zorlanabiliyor. Fakat küçük yaşta eğitim alan kulaklar daha çabuk alışıyor ve dinliyor. Çocuklarımıza küçük yaşlarından itibaren doğru şeyler vererek güzel şeylere alıştırmamız lazım.” söyleminde bulundu.

Yeter ki ilgi ve merak olsun

Prof. Yeşim Alkaya, Avrupa da bu eğitimlerin küçük yaşlarda verilmeye başlandığına değindi. Hemen hemen her evde piyano olduğunu ifade eden Alkaya, “Babamın bir hikâyesi vardı. Savaştan sonra Almanya’ya gittiğinde bir ailenin yanında kalıyormuş. Ülke savaştan yeni çıktığı için fazla erkek yok ailelerle de bir erkek ama 4 yada 5 tane kadın varmış. Savaşta kayıp ettikleri şeyleri gece gündüz çalışıp yeniden kazanmaya çalışıyorlarmış. Çok çalıştıkları için aileyi hafta sonu görüp tanışmışlar. Aile şunu söylemiş biz çok yoğun çalışıyoruz sizinle tanışamadık. Savaşta kaybettiklerimizi tekrar kazanmaya çalışıyoruz hepsini hemen hemen aldık. Tek bir şey kaldı o da piyanomuz onuda aldığımızda evimiz eski hale gelecek demişler”.

dedi.

Klasik müziği çok küçük yaşlardan itibaren dinlemek çocuklarımız için en büyük kazanç olacağını belirten Alkaya sözlerini şöyle tamamladı: “Bu şekilde de o birikim yavaş yavaş oluşacaktır. Tabi ki bu müziği anlamak için bilgiye ihtiyaç var resim gibi bir resme baktığınızda ne zaman yapıldığını kimin ve hangi teknikle yapıldığını bilirseniz resimden daha çok anlam çıkarırsınız. Ama zevk almak anlamında bakılırsa sadece iyi bir dinleyici olmak yeterlidir. Yeter ki ilgi ve merak olsun yeterli. İnsanlar küçük yaşlarda imkân bulamadığı için bu müzikle ilgilenemeyebiliyor. Ama hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Aslında önemli olan istek ve ilgidir günümüzde eskisi kadar zor değil.”