Satranç müzesi tasarım atölye etkinlikleri hayal dünyasının kapılarını açıyor. Çocuklar taş boyayacak, anne babalarının oyuncaklarıyla tanışacak.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, tasarım atölye etkinlikleri ile Başkentin sosyal etkinlik hayatına renk katmaya devam ediyor. Müze, 9 Haziran’da ‘Taş Boyama’, 10 Haziran’da ‘El Yapımı Geleneksel Oyuncaklar ve Oyun’ atölye etkinlikleri ile ziyaretçilerine keyifli saatler yaşatacak. ‘Yaza Merhaba’ konseptiyle düzenlenecek olan taş boyama atölyesi çalışmalarına eğitmen Tünay Taşkınsu eşlik edecek. Yeni neslin ahşap oyuncakları tanıması ve tasarlaması için düzenlenecek geleneksel oyuncaklar ve oyun atölyesi çalışmalarında ise eğitmen olarak oyuncak ustası Orhan Karaalioğlu yer alacak.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİ DE GÜÇLENDİRİYOR

Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Müzenin kurucusu Akın Gökyay, atölye çalışmalarının çocuklar ve ebeveynler üzerinde olumlu etki sağladığını belirterek şöyle konuştu:

“Müze içerisinde verdiğimiz tasarım atölye hizmetleri Ankaralılardan oldukça yüksek ilgi görüyor. Haziran ayında da iki özel etkinliğimiz ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Biri, taş boyama diğeri de el yapımı geleneksel oyuncaklar ve oyunlar… Etkinliklerimizde anne ve babalar da çocuklarına eşlik ederek keyifli saatler geçirebilirler ve kendi çocukluklarına dönebilirler. Çocuklarımız ise anne babalarının oynadığı oyuncaklarla tanışabilirler. Bu etkinliklerimiz, aile içi iletişimi güçlendiriyor ve sosyal hayata katkı sağlıyor.

HERKESİ ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZA DAVET EDİYORUM

Günümüzde çocuklarımız için oyun kavramı, teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde gelişiyor. Teknolojinin avantajlarını kullanmak, teknolojiyi dahil etmek elbette güzel. Fakat yeni nesil, bir nesneye gerçekten dokunmak, hayal etmek, kokusunu hissetmek, icat etmek ve malzemeleri tanımak gibi daha geleneksel değerleri maalesef tanımadan büyüyor. Bir sanatla ilgilenmek, yeni bir şeyler öğrenmek her zaman fayda sağlar.

Ayrıca hayal gücünü ve el becerilerini geliştirir. Hepsinden önemlisi yaratıcı olmayı öğretir. Yaratıcı bir insan ise bütün kapıları açabilir. Biz de bu düşünceden yola çıkarak ziyaretçilerimizle renkli ve eğlenceli bir gün geçirmeyi arzu ediyoruz. Herkesi, müzemize ve bu renkli, keyifli atölye çalışmalarımıza davet ediyorum.”