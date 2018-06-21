Başkentin sosyal hayatını renklendiren Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde Jazz rüzgarı esecek. Sanatçı Doruk Görkem Tokur’un piyanosuyla, Kutay Öztürk’ün ise kontrabası ile eşlik edeceği ‘Jazz Esintileri ile Bir Yaz Akşamı’ konseri Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Satranç Müzesi’nde, müzik dinletilerine ilginin çok yüksek olduğunu söyleyen Müze Kurucusu Akın Gökyay, “Nasıl ki vücudumuzun gıdaya ihtiyacı varsa ruhumuzun da müziğe ihtiyacı var. Müziğe olan ihtiyacımız asla küçümsenemez. Biz de belirli aralıklar ile konserler düzenleyerek, Başkentlilerin ruhunu doyurmaya çalışıyoruz. Konser etkinlikleri, bizler için ayrı bir öneme sahip. Tüm misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.

İLK KEZ SATRANÇ MÜZESİ’NDE KONSER VERECEK OLMAK ÇOK HEYECANLI

Klasik ve etnik jazz’dan sekiz bestenin seslendirileceği konserin içeriğinde değerli eserlerinin olduğunu belirten sanatçı Kutay Öztürk şunları söyledi:

“Babamın Türk Halk Müziği sanatçısı olması nedeniyle 6 yaşında müzik notaları ile tanıştım. Müziğin, insan ruhunda benzersiz bir etkisi var. Kendinizi müzik ile daha güçlü daha ayrıcalıklı daha özgür hissediyorsunuz. Bir de notaları başkaları ile paylaşmak kısmı var ki, o en güzeli… Ayrıca müzik öğretmenliği görevimi de sürdürüyorum. Dünyanın en güzel hissi, müzik ile çok sayıda insana, hatta canlıya ulaşabilmek.

Bu konserimizde Klasik Caz ve Etnik Caz Müziğinin önemli ustalarından Oscar Peterson, Michel Petrucciani ve Avishai Cohen eserlerini seslendireceğiz. İlk kez Satranç Müzesi’nde konser verecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Müzikseverler ile buluşturmayı çok istediğim, icra ve beste çalışmalarımı sürdürdüğüm Caz ve Etnik Caz Müziğini sergilememizde katkı sağladığı için Satranç Müzesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Satranç Müzesi, etkinlikleri ile Ankara’ya hayat katıyor.”

HEM MÜZİK NOTALARI OLACAK HEM DE NOTALARIN HİKÂYELERİ…

Okulundan ‘şeref öğrencisi’ olarak mezun olan ve Satranç Müzesi’nde daha önce de konser veren sanatçı Doruk Görkem Tokur ise düşüncelerini şöyle aktardı:

“5 yaşında piyano ile tanıştım ve müzik hayatım başladı. Bana göre, çocuk yaşta müzikle tanışmak çok önemli. Kişi üzerinde birçok olumlu etkisini görebiliyorsunuz. Biz, ‘Jazz Esintileri ile Bir Yaz Akşamı’ etkinliğinde Avishai Cohen, Michel Petrucciani, Oscar Peterson gibi çok değerli sanatçıların eserlerini seslendireceğiz. Daha önce Satranç Müzesi’nde konser vermiştim ve bu inanılmaz bir deneyimdi. Müzenin otantik ortamı, akustiği sayesinde notalar ve dinleyiciler arasında samimiyet oluşuyor. Konserimizde hem müzik notaları olacak hem de notaların hikâyeleri… Tüm Ankaralıları bu müzik ziyafetine davet ediyorum.”