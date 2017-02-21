Sarkisyan: Rusya ile ortaklığımız Türkiye’nin politikasını etkisizleştirmek için önemli

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Rusya ile ortaklığının Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtirken Türkiye’nin Ermenistan’a “dostane olmayan” bir politika izlediğini iddia etti.

Serj Sarkisyan, Rus medyasınca yansıtılan açıklamasında Rusya ile ortaklığının Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında “en önemli etkenmerden biri” olarak niteleyen Sarkisyan, iki ülke arasındaki ortaklığın “ortak çıkarlara dayalı olduğunu ve bölgedeki istikrarın korunması için hayati önem taşıdığını” söyledi.

Bu arada, Ermenistan’ın uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmek için NATO ve üyesi devletler ile çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Sarkisyan, “Tüm bu faktörler, diğer bir komşumuz olan Türkiye’nin dostane olmayan politikasını etkisizleştirmek için önemli” şeklinde konuştu.

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