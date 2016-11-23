Şarkıcı Lara, ‘Larabesk’ albümüyle geliyor

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nin işgalden kurtuluşunun yıldönümünde düzenlenen baloda sahneye çıkan şarkıcı Lara, sevenlerine yakında ‘Larabesk’ adını vereceği arabesk albüm çıkaracağını söyledi.

2000’li yıllarda çıkardığı ‘Katmer Katmer’ ve ‘Allah Versin’ adlı dillerden düşmeyen şarkıları ile o dönemde adından sık söz ettiren ve 2002 yılında ‘En iyi çıkış yapan sanatçı’ unvanını alan şarkıcı Lara da son dönemin arabesk albüm yapma modasına uydu. Keşan İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gelen Lara, bir düğün salonunda Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen baloda sahne aldı.

Lara, balodaki programında sevilen şarkılarının yanı sıra Kırıkkale ve İç Anadolu’ya ait bozlak ve türküleri söyledi.

Arabesk müziğin hayatında önemli bir yeri kapladığını, bu tür şarkıları söylerken duygularını daha da iyi yansıtabildiğini ifade eden Lara, sevenlerine son dönemin arabesk albüm yapma modasına da uyup arabesk albüm yapacağını adını da ‘Larabesk’ koyacağını anlattı. Uzun zamandan bu yana albüm yapmayarak bir anlamda yaptığı besteler ve şarkı sözleri ile kendini yeniden keşfettiğini anlatan Lara, uzun sessizlik ve yalnızlıktan sonra albümle dışa açılmanın zamanının geldiğini söyledi. Baloda birbirinden güzel şarkılar seslendiren Lara’ya gecenin sonunda Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tarafından çiçek verildi.

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