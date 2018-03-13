Ekonomik yaşamın herhangi bir alanında tekel oluşmasına izin verilmişse, giderek büyüyüp devleşecek bir soruna da davetiye çıkarılmış demektir.

İstanbul’da yaşanan sarı taksi-Uber kavgası, yıllar önce sarı taksicilere verilen büyük tavizin, tekel olma hakkının sonucudur.

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Bakın, İstanbul’da taksicilik yapmak için sınırlı sayıdaki taksi plakasından birini 1 milyon 600 bin lira ödeyerek almanız gerekir.

Devlet zamanında serbest rekabet koşullarını ortadan kaldırıp taksicilere oturdukları yerde rant elde etme imkanı tanımıştır çünkü.

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Uber’in ortaya çıkmasıyla sarı taksicilerin ayağa kalkması, “yakarız, yıkarız” diye bağırmasının nedeni tatlı rantlardan vazgeçmek istememeleri, ekonominin temel kuralları içinde yarışmaya korkmalarındandır işte.

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Sonuca gelecek olursak:

İstanbul başta olmak üzere sarı taksi plakasının sınırlandırıldığı tüm illerde bu sınırlama kaldırılmalı, belli koşulları taşıyan herkes taksicilik yapma hakkına kavuşmalıdır.

Sarı taksilerin hegemonyasına, havadan para kazanmalarına, çeteleşme eğilimlerine kırmızı kart gösterme vakti gelmiştir.

Şu aşamada yapılacak en hatalı davranış, sarı taksicilerin deyim yerindeyse kuru gürültüsüne papuç bırakmak olur.

Bu arada, İstanbul’daki taksici esnafını temsil eden şahsın, “Eğer Meclis Uber konusunda bir şey yapmazsa sabrımız taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar” şeklindeki sözlerinin de herhalde soruşturulması gerekir.