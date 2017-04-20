Beştepe Sarayı ve Ak Parti’nin danışmanları referandumda beklenen sonucun neden çıkmadığı konusunda rapor üzerine rapor hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre, söz konusu raporlarda şu 10 madde öne çıkıyor:

1)Sert geçen kışın hemen ardından referanduma gitmek hataydı. Hiç olmazsa Mayıs ayına kadar beklemek gerekirdi.

2)İşsizliğe çare bulunamayışı seçmen davranışında etkili oldu. 4 milyon işsizi olan bir ülkede böyle alelacele sandığa gitmemeliydi.

3)Enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşması Ak Parti’nin tabanını oluşturan dar ve sabit gelirli seçmen kitlesinde rahatsızlık yarattı.

4)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın neredeyse her gün saatlerce televizyon yayınlarında görünmeleri yanlıştı. Bu durum onların sözlerinin, mesajlarının etki gücünü azalttı.

5)Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede kimi hatalar yapıldı. Operasyonların kapsamı çok geniş tutuldu, asılsız ihbarlar nedeniyle binlerce kişiye mağduriyet yaşatıldı.

6)Referandumdan sonra Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılacağına ve memurun iş güvencesinin ortadan kaldırılacağına ilişkin haberler özellikle memurlar ve onların ailelerini tedirgin etti.

7)Başta Suriyeliler olmak üzere göçmenler sorununa çare bulunamayışı, milyonlarca göçmenin yurt geneline düzensiz biçimde dağılması seçmende rahatsızlığa yol açtı.

8)Başta CHP olmak üzere hayırcılar başarılı bir kampanya yürüttü. “Rejim değişiyor. Diktatörlüğe gidiyoruz. Parti devleti olacağız. Yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmayacak” şeklindeki propaganda toplumun önemli bir bölümünde karşılık buldu.

9)Komşularla ve Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginlikler toplumu da gerdi, “Neden daha sakin, barışçı bir dil kullanmıyor, herkesle kavga ediyoruz” sorusunu gündeme getirdi.

10)Suriye’deki iç savaşa dahil olmamız, El Bab’a kadar ilerlememiz, bu operasyon sırasında şehitler vermemiz, zihinlerde,“Ortadoğu batağına saplanıyoruz” endişesi doğurdu. Erdoğan ve Ak Parti kurmayları şimdi bu raporlarda belirtilen hususları masaya yatıracak, yeni bir “tamirat ve tadilat planı” ortaya koyacak. Sonucu merakla bekliyoruz.

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