Alamanya bizden iyi yar bulamanya

Tarihi ortağımız, 1.Dünya savaşında müttefikimiz, 50-60’lı yıllarda Türk işçilerine muhtaç olup kapılarını açan, adına, “Alamanya, Alamanya bizden iyi yar bulamayan” diye türküler yaptığımız Almanya ne oldu sana?

Hitler’in soykırım yaptığı Alman Yahudilerini kapımızı açtığımız Almanya, kız verip, kız aldığımız bir yana en büyük ticari partnerimiz Almanya ne oldu sana?

Avrupa Birliğinin öncü lider ülkesi, dünya sanayi devi Almanya ne oldu sana?

Bugün 4 milyona yaşayan Türk vatandaşlarının bankalarda yatan milyarca Euro mevduatları varken, Türk iş adamlarının önemli yatırımları varken ne oldu sana Alamanya?

Öyle ıvır zıvır uyduruk siyasi söylemlerle yanıt vereceksen ağzını dahi açma şansölye Merkel sen söyle ne oldu sana, ne oldu Almanya’ya?

Peki, ben söyleyeyim de sen yanıt ver.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine yıllardır karşı çıkan hatta engelleyen sen değil misin Almanya?

Türkiye’nin baş belası PKK terör örgütünün liderlerine sığınma hakkı veren sen değil misin Almanya?

PKK’lı teröristlerin para toplamalarına, Alman bankalarına yatırarak silah ve mühimmat satın almalarında kullanmalarına izin veren sen değil misin Almanya?

Şerefli Türk askerlerine kumpas kuran Gülen Cemaatinin sahte belge ve uyduruk gizli tanıkları ile Genelkurmay eski başkanını dahi tutuklatan polis, savcı ve hakimlere sığınma hakkı veren sen değil misin Almanya?

Suriyeli sığınmacılara AB kapılarını kapatıp, “geri kabul” anlaşmasını onaylayan Türkiye’ye vaat ettiğin 6 milyar Euro’yu vermeyen sen değil misin Almanya?

“Geri kabul anlaşması” sonrası Türk halkına Schengen vizesini kaldırmayı vaat eden sen değil misir Şansölye sen söyle?

Fethullah Gülen adlı terörist başının kurduğu FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı kanlı darbenin sorumlularına kucak açan sen değil misin Almanya?

2016 yılında Türkiye’ye 22,4 milyar Euro’luk ihracat, 14,4 milyar Euro’luk da ithalat yapan ve 36,8 Milyar Euro’luk ticaret partnerimiz sen değil misin Almanya?

Şimdi kalkmış yeni düşmanlıkların temelini atıyorsun utanmadan.

Şunu açık seçik söyleyeyim sana Şansölye Merkel, bugün Türkiye’de bir anket yaptırsan yediden yetmişe 80 milyon Türk halkının Almanya’ya kırgın hatta kızgın olduğunu görürsün.

Eğer Türkiye’de iktidarda olan AKP’ye karşı bir tutum içerisindeysen bil ki 80 milyon Türk vatandaşı AKP’nin yanında yer alır.

Çünkü sen teröristlere kucak açtığın, verdiğin hiçbir sözü tutmadığın için Türk halkının gözünde SUÇLUSUN Almanya.

Haksız mıyım sen söyle Şansölye Merkel?