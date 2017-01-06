Şanslı’nın şansı Çankaya

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2016 yılında bin 473 sokak hayvanını sahiplendirdi. 19 bin 78 hayvanı ise tedavi etti.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl olduğu gibi 2016 yılında da binin üzerinde sokak hayvanına sıcak bir yuva buldu. Merkez 188’i kedi bin 285’i köpek olmak üzere toplam bin 473 hayvana ömürlük dostlar bularak sıcak yuvaya kavuşturdu.

“Şanslı’nın Şansı Olun” projesiyle birlikte sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik farklı adımlar atan Belediye, birçok farklı çalışma da gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini avantaja çevirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa yapılan çalışma kapsamında Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş koordinatörlüğünde köpeklere eğitim verildi. İnsanlarla iletişimde doğru vücut dili ve davranış şeklinin kullanılmasını amaçlayan eğitimin ilk aşamasında, köpeklere insanlarla iletişime geçmek istediklerinde sakin bir vücut dili kullanarak oturma ve göz teması kurmaları gerektiği bu aşamadan sonra ise köpeklere sahiplerinin de hayatını kolaylaştırıcı temel itaat komutları öğretildi.

DÜNYADA İLK: LAPAROSKOPİK KISIRLAŞTIRMA

Türkiye’de hatta dünyada ilk olan uygulamalarıyla sokak hayvanları sorununa çözüm üretmeye çalışan Çankaya Belediyesi, hayvanların popülasyonunu dengelemek adına başlattığı kısırlaştırmada laparoskopi yönetimini kullanmaya başladı. Merkezde 2016 yılında 2 bin 919 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

GÜNDE ORTALAMA 52 HAYVANA TEDAVİ

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde günlük ortalama 52 hayvan tedavi edildi. Yıl içinde merkezde yapılan toplam tedavinin sayısı 19 bin 78. Merkezde basit yaralanmalar ve hastalıkların yanı sıra kanser gibi özel bakım gerektiren hastalıklar da tedavi ediliyor.

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