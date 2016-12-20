Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni 3 – 0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. ve 90+1. dakikada Sow ile 87. dakikada Fernandao kaydetti.

Bu arada Fenerbahçeli futbolcu Skrtel gördüğü sarı kartla Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 28’e yükseltirken, Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat: “Şans bizimleydi”

“Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği’ni 3-0 yendikleri karşılaşma sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Hollandalı çalıştırıcı, son 10 maçta bir kez kaybettiklerini hatırlatarak, bugün futbol şansının yanlarında olduğunu söyledi.

Ligin ilk 3 haftasında iyi oynamalarına rağmen sadece 1 puan alabildiklerini aktaran Advocaat, “Daha iyi olan taraf bu akşam biz değildik ama maçı kazandık. Son 10 maçta Manchester United, Feyenoord ve Galatasaray gibi takımları yendik. Sadece Antalyaspor’a kaybettik. İyi bir maç değildi ama neden sadece bir maçla değerlendirelim? Son 10 maçtaki performansı bedavadan elde etmedik. Futbolda bazen şansın yanınızda olması lazım. O da bu akşamlardan biriydi. Doğru anlarda golleri attık. Bu akşam şans bizimleydi” dedi.

Advocaat, geride kalan hafta kadro dışı kalan futbolcuları Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in takımdan ayrılacaklarını dile getirdi.

Transferle ilgili soruya cevap veremeyeceğini ifade eden Hollandalı teknik adam, kadro dışı kalan iki futbolcuyla ilgili şunları kaydetti:

“Emenike ve Van der Wiel için en iyisi, başka kulüp bulmaları olacak. Buraya geldiyseniz bu kulübün kurallarına uymak zorundasınız. Bu kurallar, teknik heyet dahil herkes için geçerlidir. Onlar kendi kurallarını koyabileceklerini düşündüler. Birçok hocada bu mümkün olabilir ama bende mümkün olmaz. Bir an gelir bu fazla olur. O an da şu anda geldi ve fazla oldu.”

Bu arada sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie’nin, kasığında ağrı hissettiği açıklandı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kasığında ağrı oluştuğu için maçtan çıkmak isteyen Hollandalı futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.

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