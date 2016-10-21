Şanlıurfa resim kurslarına ilgi

ŞANLIURFA’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan karakalem ve yağlı boya resim kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Bölümlerine yerleşmek isteyen kursiyer Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı karakalem ve yağlı boya resim kursuna yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca verilen karakalem ve yağlı boya kurslarına katılarak becerilerini geliştiren çok sayıda genç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da güzel sanatlar liselerine ve üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerine girmeye hak kazandı. Ressam Remzi Kara’nın verdiği kurslara katılan kursiyerler burada el becerilerini geliştiriyor.

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