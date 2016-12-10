Sanık 100 subayın 28 Şubat savunmaları

28 Şubat ve davası FETÖ kumpasıdır

“28 Şubat Post Modern Darbe iddiası da davası da kumpasıdır” bu saptama halen süren 28 Şubat davasının 100 sanığı tarafından mahkemeye sunulan yeni savunmada yer almaktadır.

Savunmada, 28 Şubat kumpası ile davasının savcı ve hâkimlerinin FETÖ bağlantıları isim listesi de yer aldı.

86. yapılan 28 Şubat davasında yargılanmaları üren 100 sanık ilk kez ortak bir savunma yaparak gerçekleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koydular.

Dönemin gazeteciler tarafından “post modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat’ın perde arkası davada ayrıntılı şekilde ortaya çıkmaya başlandı.

Siyasiler ve medya 28 Şubat kararları ile askerlerin “post modern darbe” yaptıkları iddia ediliyordu ama 28 Şubat davası gösterdi ki Batı Çalışma gurubu 1997 yılında Fethullah Gülen terör örgütünü deşifre etmişler.

FETÖ RAPORU

O dönemde adı Gülen Cemaati olan FETÖ’nün yargıyı, bürokrasiyi ve askeriyeyi nasıl ele geçireceklerini “gizli” raporlarla Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kuruluna ve Cumhurbaşkanına göndermişler.

“Yok edilme” tehlikesini gören FETÖ askeriyedeki, medyadaki ve siyasetteki yandaşları ile üzerine çevrilen okları “post modern darbe” iftirası ile Batı Çalışma Gurubuna yani Askerlere çevirmiş.

FETÖ ve yandaşları 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları sonrası müthiş bir algı operasyonu yaratmış ki yok edilmekten bu sayede kurtulmuş.

100 sanığın hazırladığı 29 Sayfa tutarındaki savunma işte bu fotoğrafı çok net şekilde ortaya koydu.

Askeriyeden ihraç edilen ve 28 Şubat davasında “müşteki” yani şikayetçi olarak bulunan 90 askerin neden askeriyeden ihraç edildiği de bu savunmada açıkça anlatılıyor.

28 Şubat Davasının savcısı Mustafa Bilgili bu kumpası kuran savcı idi ve kısa süre önce FETÖ’cü olması nedeniyle tutuklandı.

Orgeneral rütbesine kadar her rütbede yargılanan 100 askerin mahkemeye sundukları son savunmanın sonuç bölümü aynen şöyle:

SONUÇ OLARAK;

TSK’den ihraç edilmiş FETÖ’cü bir subayın getirdiği, üzerinde oynanmış CD/DVD ve düzmece bilgi/belgelere dayanarak; şimdi FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkan savcı ve hâkimlerin yürüttüğü “28 Şubat Davası’nın bir FETÖ kumpas davası olduğu açıkça görülmektedir.

FETÖ AÇISINDAN 28 ŞUBAT KUMPAS DAVANIN AMACI;

FETÖ; Cebir ve şiddet yoluyla hükümeti ele geçirerek dine dayalı hilafet devleti kurma amacına yönelik faaliyetleri kapsamında, 1997 yılı ve öncesinden buyana “TSK Müslümanları atıyor” “TSK dinsiz” kara propagandası ile mütedeyyin vatandaşları TSK’ya karşı kışkırtarak kamuoyunda taban oluşturma ve bu yolla TSK’nın kendini koruma refleksini ve mücadele yeteneğini azaltarak devletin diğer kademelerinin yanı sıra TSK içinde yuvalanma/kadrolaşma faaliyetlerini sürdürmüştür.

Son dönemde ise bu faaliyetlerini yoğunlaştırıp kendinden olmayan TSK kadrolarında görevli Askeri personelin tasfiyesi ile bu kadrolara FETÖ elemanlarının yerleştirilmesini sağlamak üzere “Balyoz, Ergenekon, Casusluk gibi kumpas davaları tezgâhlamış, TSK personeline karşı iftira kampanyaları ile itibarsızlaştırma faaliyetlerine devam etmiştir.

Örgüt, amacına yönelik planladığı “darbe girişimi” kapsamında 2012 yılından itibaren; kumpas davalarının son halkası olarak, TSK içindeki kadrolaşma çalışmalarının kalıcı olmasını sağlanmak, FETÖ elemanlarının tespiti ve tasfiyesini önlemek ve caydırıcılığı tesis etmek, TSK’nın bu tür örgütlerle mücadele azim ve yeteneğini yok etmek, bu yolla TSK ya gözdağı verilmek, 28 Şubat döneminde tasfiye edilen başta FETÖ elamanları olmak üzere irticai unsurların intikamını alınmak ve halk desteğini sağlamak amacımla dış destekli olarak on yıllardır sürdürdüğü kara propagandasını kendi yargı elemanları ve işbirlikçilerini kullanarak “28 Şubat kumpası/intikam davasını” tezgahlamıştır.”

28 ŞUBAT DAVASININ POLİS, SAVCI VE HÂKİMLERİNİN DURUMU:

Soruşturmayı Başlatanlar:

Savcı Mustafa Bilgili :Meslekten ihraç edildi tutuklu.

Savcı Hüseyin Ayar:Meslekten ihraç edildi.

Savcı Fikret Seçen:Balyoz Davası savcısı. Meslekten İhraç edildi. Halen firarda.

Algı operasyonunun baş aktörleri:

Nazlı Ilıcak: FETÖ Soruşturması Tutuklu

Ahmet Altan, Mehmet Altan :FETÖ Soruşturması Tutuklular

Şahin Alpay : FETÖ Soruşturması Tutuklu

Mümtazer Türköne: FETÖ Soruşturması Tutuklu

Cengiz Çandarlı: Yurt Dışında

Mehmet Ali Birand: Öldü

Davayı Başlatan Belgeleri Getiren:

Tamer TATAR: TSK’nden ihraç edildikten sonra F.GÜLEN okullarının bulunduğu Afrika ülkelerinde Fethullah Gülen’in finansman ve organizasyonu ile göz tedavileri ve ameliyatlarını gerçekleştirmiştir. Böylece FETÖ mensubu olduğu kesinleşmiştir. Şu anda İstanbul Esenyurt’ta ESLİFE Tıp Merkezi’nde göz doktorluğu yapmaktadır.

Savcı Mustafa Bilgili’nin Görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti:

Ünal Tatar:Balyoz ve Ergenekon davalarının kadrolu bilirkişisi. Halen firari.

Yakup Korkmaz:Hakkında soruşturma devam ediyor.

Cihat Yıldız:TÜBİTAK’taki görevine son verildi.

Adli kolluk Mensupları:

Savcı Mustafa Bilgili’nin talimatı ile 28 Şubat davası şüphelilerinin evlerinde, iş yerlerinde arama yapan, gözaltı yapan ve ilk ifadelerini alan TEM Polislerinin tamamına yakınının görevlerinden ihraç edildikleri bilgisine ulaşılmıştır.

İlk İfadeleri Alan Savcılar:

Mustafa Bilgili: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Kemal Çetin : Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Cemil Tuğtekin: Meslekten ihraç edildi.

Mehmet Özgür: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Yıldırım Bayyurt, Sadık Bayındır

Tutuklama Kararı Veren Hâkimler:

Mustafa Karatay: Meslekten ihraç edildi.

Muhammet Alabaş : Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Ali Ertan: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Haydar Kolu : Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Hâkimleri (Kesin Hükmün Kaldırılması Kararını Verenler):

Bşk. Mehmet Hamzaçebi: Meslekten ihraç edildi.

Üye Mehmet Erdoğan: Meslekten ihraç edildi.

Üye Vedat Dalda : Meslekten ihraç edildi.

Özgürlük Hâkimleri (Her Ay Tutukluluk Hallerinin Devamına Karar Verenler):

Dündar Örsdemir :Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Nihal Uslu: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Abdullah Bahçeci: Meslekten ihraç edildi.

Halil İbrahim Kütük: Meslekten ihraç edildi. Halen firari.

Ahmet Korkmaz: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Kadriye Çatal: Meslekten ihraç edildi.

Ankara 13.Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti (İddianameyi Kabul Eden Ve Kovuşturmayı Başlatan Hâkimler)

Bşk. Tayyar Köksal: Halen Görevde.

Üye Süleyman Köksaldı: Halen Görevde

Üye Hakan Oruç: Meslekten ihraç edildi.

Duruşma Savcısı Kemal Çetin: Meslekten ihraç edildi tutuklu.

Genelkurmay Adli Müşaviri: Hâkim Alb. Muharrem Köse: FETÖ’nün Genelkurmay İmam’ı tutuklu.

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