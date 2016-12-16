Sandıklı’dan çıkmayan traktöre FSM’den kaçak geçiş cezası

Sandıklı’ya bağlı Bekteş Köyü’nde oturan Veli Sağış’a önceki gün posta yoluyla 03 LF 243 plakalı traktörüne ilişkin ceza ihbarnamesi geldi. İhbarnameyi okuyan Sağış, 12 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden traktörüyle kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 112 lira 75 kuruşluk ceza uygulandığını öğrendi. Sağış, ceza makbuzunun gönderildiği Karayolları Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne cezanın iptali için başvurdu.

Traktörü 24 yıldan bu yana kullandıklarını söyleyen Veli Sağış, aracın devrini 2 yıl önce babası Hüseyin Sağış’tan aldığını anlattı. Bugüne kadar aracıyla Sandıklı dışına çıkmadığını belirten Sağış,

“1992 model traktörüm var. Tarlamdan evime, evimden tarlama gittim geldim. Sandıklı dışında hiçbir yere çıkmadım. ‘Köprüden geçtin’ diyerek ceza göndermişler. Ben de itiraz ettim. Cezayı iptal etmezlerse de şikayetçi olacağım. Hukuksal yoldan hakkımı sonuna kadar arayacağım”