Referandumda evet çıkarsa başımız göğe ermeyecek, refah içinde yaşamaya başlamayacağız. Terör, işsizlik ve pahalılıkla yine mücadele etmek zorunda kalacak, sınırımızda süren savaştan yine yoğun biçimde etkileneceğiz.

Hayır çıkması halinde de batmayacağız, bölünmeyeceğiz, eyalet sistemine filan geçmeyeceğiz. Bugün ne yapıyorsak yarın da onu yapmaya devam edeceğiz.

Yani; evet çıkarsa hayırcıların, hayır çıkarsa evetçilerin yas tutmasını gerektirecek bir tablo yok ortada.

Kampanyalarda gelecek için çizilen parlak tablolara da; ölürüz, biteriz, yok olup gideriz korkutmalarına da aldırmak yanlış olur.

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Taş devrinden bugüne yaşanan sürece bakın!

İnsanlık geriye gitmiyor; kısa vadede kimi sorunlar yaşasa, duraklasa, hatta biraz geri adım atmak zorunda kalsa da sonuçta hep ilerliyor.

Bugün dünya, birinci ve ikinci dünya savaşlarının yaşandığı günlerden daha iyi bir noktada değil mi?

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Türkiye için de böyle bu.

Daha 1960’ların başında seçimle iktidara gelmiş bir başbakan ve iki bakan askeri darbe sonucu asılarak öldürülmedi mi?

1971 ve 1980’de iki askeri darbe daha görmedik mi?

O yıllarda büyük acılar yaşamamıza karşın sonraki yıllarda yeniden normale döndük, demokrasinin nimetlerini yaşamaya başladık.

Dünya da, Türkiye de geri gitmiyor, ilerliyor sürekli.

Siyasi rakiplerin birbirini öcü gibi göstermesi de, hain olarak yaftalaması da yanlış…

Ufka kapı dürbünüyle bakmak yanıltır bizi.

Teleskopla bakmalıyız.

Unutmayalım!

Nehirler geriye akmaz.

Pazar günü sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa pazartesi pek bir şey değişmeyecek bu ülkede, yolumuza devam edeceğiz…

İster evetçi olun, ister hayırcı, fark etmez.

Moralinizi bozmayın lütfen!

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