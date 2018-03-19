Başkent ve Türkiye sanayisine yön veren isimler, bu törende buluştu

OSTİM’de düzenlenen “Sanayinin Çınarları Vefa Ödülleri Töreni”, Başkent ve ülke sanayisine yön veren isimleri bir araya getirdi. Liderlik Ödülü alan isimler, daha çok yatırım, daha çok üretim mesajı verdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin, OSTİM OSB ve TÜSİAV’ın katkılarıyla bu yıl ilkini düzenlediği “Sanayinin Çınarları Vefa Ödülleri Töreni” adeta sanayicilerin zirvesine dönüştü.

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve yönetimlerinin evsahipliğinde düzenlenen törene, aralarında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara’daki OSB başkanları, üretimleri ve ihracatlarıyla Türkiye ekonomisine yön veren sanayiciler ve işadamlarının da bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Ustalara Vefamızı Göstermek İçin Bir Aradayız

Törenin açılış konuşmasını yapan ORSİAD Başkanı Yener, OSTİM’i OSTİM yapan, hizmetleri, yatırımlarıyla ülkemize katma değer yaratan sanayinin çınarlarının gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.

Ödül alacak her bir ismin OSTİM sanayisinden yetiştiğinin altını çizen Başkan Yener, “Küçük dükkânlarını devasa fabrikalara dönüştüren, ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlayan, yanlarında onlarca, yüzlerce insan çalıştıran, işletmesi ikinci kuşağa geçmesine rağmen hala dükkânına, atölyesine, fabrikasına gitmeye devam eden, OSTİM’e çok emeği geçen ustalarımıza vefamızı göstermek için bir aradayız” dedi.

Daha Çok Çalışmanın, Üretmenin Zamanı

TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak, “Ankara’yı başkentin sanayisinden sanayinin başkentine getirmek için çalışmış, çalışmaya devam eden insanlara minnet borcumuzu ödemek zorundayız” şeklindeki sözleriyle dikkat çekerken, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da, “OSTİM’e hizmet etmeye değer” dedi.

Törende konuşmaların ardından26 önemli isme, gerekçeleri okunduktan sonra “Liderlik” ödülleri takdim edildi. Ödül alan her bir sanayici, bu şekilde hatırlanmanın mutluluk ve heyecanını yaşadı,“Daha çok çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi.

İŞTE LİDERLİK ÖDÜLÜ ALAN SANAYİNİN ÇINARLARI

• Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

• Orhan Aydın (Ostim OSB Başkanı)

• Hasan Gültekin (İvedik OSB Başkanı)

• Niyazi Akdaş (Akdaş Döküm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Dökümcüler Birliği Başkanı)

• Şadi Türk (Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı)

• Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. OSB Başkanı

• Hüseyin Kutsi Tuncay (Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı)

• İbrahim Karakoç (Çırak Eğitim Ve Öğretim Vakfı Başkanı

• Sıtkı Öztuna (Ostim Osb Başkan Vekili – İkmal Teknik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

• Ahmet Kurt (Osiad Başkanı – Netmon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

• Hasan Basri Bozkurt (Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı)

• Sait Ulusoy (Ulusoy Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

• Hamit Yiğit (Yiğit Akü Kurucusu)