Sanayiciler, Türk ekonomisinin geleceğinden umutlu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Nedim Olgunharputlu, 16’ncı MÜSİAD EXPO Fuarı’nı 7 binden fazla yabancı işadamının ziyaret ettiğini, 52 ülkeden alım heyetlerinin geldiğini söyledi. Olgunharputlu, “MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ispatladı. Bizim ülkemize olan inancımız tamdır” dedi.

Şube Başkanı Olgunharputlu, düzenlediği basın toplantısında İstanbul’da yapılan 16’ncı MÜSİAD EXPO Fuarı’nı değerlendirdi. Fuara, 700 firma, 800’ü yabancı bin satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100’ü aşkın ülkeden ziyaretçi katıldığını anlatan Olgunharputlu, şöyle dedi:

“Fuarda 7 bini aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı ve ekonomiye canlılık getirdi. Yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara, Afrika damgasını vurdu.

Bu yılki fuar için Afrika’ya odaklanan MÜSİAD’ın yabancı fuar ziyaretçilerinin yüzde 30’unu bu kıtadan gelenler oluşturdu. İş dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı ‘High Tech Port’ ve ’20’nci Uluslararası İş Forumu (IBF) da düzenlendi. Milli yeteneklerle küresel güçler oluşturma hedefiyle yola çıkan, savunma ve havacılık sektörüne özel olarak düzenlenen 3. High Tech Port’ta, Altay tankından taktik İHA’lara, İHASAVAR’lardan ROKETSAN’ın Cirit’ine varana dek Türk savunma ve havacılık sanayisinin ileri teknoloji ürünleri, pazar ülkelerin delegasyonlarıyla buluştu” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD’ın, İran, Ürdün ve Rusya ile imzaladığı MoU (Memorandum of Understanding) anlaşmalarda, Türkiye’nin sözkonusu ülkelerle pazar ağını büyütmeyi, dünyadaki ticaret ağını ve işbirliğini genişletmeyi, ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan Ahmet Nedim Olgunparputlu, 16’ncı MÜSİAD EXPO’nun Kayseri ayağında iş görüşmeleri programları düzenlendiğini de kaydederek, şöyle dedi:

“Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden alım heyeti organizasyonu kapsamında, Libya, Irak, Tunus, Cezayir, Gana ve Nijeryalı işadamlarıyla bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldı ve bunlardan 3’ü sonuçlandırıldı. Diğer görüşmelerin sonuçlarını da önümüzdeki günlerde almayı ümit ediyoruz. İhracatın canlanması için yapılan etkinliklerle ülkemize ve şehrimize öjnemli katkılar sunmaktayız. Bu bizim için gurur verici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan olumsuz yorumların ve ekonomimize zarar vermek üzere yürütülen algı operasyonlarının beyhude çabalardan ibaret olduğunu bu etkinliklerle tüm çevrelere gösterdik. Bizim ülkemize olan inanhcımız tamdır.”

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