Ankara’da sanayinin duayenleri, ORSİAD’ın düzenleyeceği onur gününde ödüllendirilecek. Üretimleri, ihracatları, sıra dışı hikâyeleriyle iş dünyasına ilham olan isimler için büyük hazırlık var.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), duayen sanayiciler için 17 Mart Cumartesi günü “Sanayinin Çınarları Vefa Ödülleri Töreni” düzenleyecek.

OSTİM OSB ve TÜSİAV işbirliğiyle OSTİM Konferans Salonu’nda düzenlenecek törende OSTİM sanayisinden yetişmiş, aradan geçen süre zarfında OSTİM’e, bölgeye ve ülkemize önemli katkılarda bulunmuş, tecrübeleriyle gençlere rol model olmuş isimlere “Liderlik Ödülü” verilecek. Aralarında ülkemizin tanınmış işadamlarının da yer aldığı sanayinin çınarları bu törende bir araya gelmiş olacak.

Dünyanın dört bir yanına ürünlerini pazarlayan zanaatkarlar var

Hazırlıkları devam eden organizasyona ilişkin bir açıklama yapan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, ” Ödül alacak isimlerin her birinin OSTİM sanayisinden yetişen, küçük dükkânlarını devasa fabrikalara dönüştüren, ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlayan zanaatkarlar olduğunu ” söyledi.

Yanlarında yüzlerce insan çalıştıran bu isimlere herkesin vefa borcu olduğunu vurgulayan Başkan Yener, “Ankara’mıza Türkiye’nin en iyi organize sanayi bölgelerini kazandıran, Başkentimizi memur kentinden sanayi kentine dönüştüren tüm seçkin sanayicilerimize vefamızın bir göstergesi olarak ödül vereceğiz” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener daha önce gazetemize vergi söyleşide OSB’lerin başarısındaki kümelenme yapısının önemini anlatmıştı.

Yener,“ OSTİM bugün yalnızca Türkiye’nin en büyük tedarik merkezi değil, aynı zamanda dünyanın sayılı üretim merkezlerinden biridir. Ülkemizin sanayileşmesinde OSTİM okul gibidir, bünyesinden sayısız işletmeyi çıkarmıştır. Elbette bölgenin bugünlere gelmesinde OSTİM OSB Başkanımız Sayın Orhan Aydın ve ekibinin çok büyük emeği vardır. OSTİM bayrağını en iyi şekilde taşıyan başkanımızın en büyük eserlerinden biri de hiç kuşku yok ki kümelenmelerdir.

İşletmelerimizin uluslararası pazarda elini güçlendirme, rekabet gücünü arttırma, verimli ve yenilikçi olabilmelerini sağlama gibi çok stratejik bir öneme haiz olan kümelenmeler halen 6 farklı alanda faaliyetini sürdürmektedir. İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Medikal Sanayi Kümelenmesi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi ve Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin her biri kendi alanlarında çok başarılı işlere imza atmaktadır.

Aynı veya benzer iş kollarında faaliyet gösteren üretici firmalarımızın bir araya gelerek oluşturdukları kümelenmeler, işletmelerin iş gücü ve ürün kalitesini, verimliliği ve istihdamı, ihracatlarını ve satışlarını arttırmaktadır. İşletmelerin ar-ge ve inovasyona yatırım yapmalarına olanak veren kümelenmeler, böylece katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önünü açmakta, ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren, yeni iş ve girişim sayısını arttıran kümelenmeler için çok ciddi teşvikler verilmektedir. Örneğin Savunma ve Havacılık Kümelenmesi ’ne sağlanan teşvikler sayesinde OSTİM, savunma üssü olma yolunda ilerlemektedir. Kümelenmeler bir yandan da bölgemizi yatırımcılar için çekici hale getirebilmektedir. OSTİM zaten çağımızın gereklerine uygun altyapıları, dış tedariğe müsait üstyapı unsurları ile rekabetçi ve yenilikçi projelerin parçası olmayı hedefleyen yatırımcıların ilk tercihidir”